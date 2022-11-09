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雙11海外購物注意「11類商品」有稅金　鞋靴類最高課徵43%

▲▼ 蝦皮,網購,低頭族（圖／記者劉維榛攝）

▲雙11購物節即將到來，關務署提醒有11類產品有課徵反傾銷稅。（圖／記者劉維榛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

雙11購物節前夕，關務署提醒，民眾購買、進口境外電商平台物品時，若屬目前公告課徵反傾銷稅的11類產品，將另外徵收反傾銷稅。而這些產品中，以鞋靴、毛巾最為常見。

高雄關表示，依《關稅法》規定，進口貨物以低於同類貨物的正常價格輸入，導致損害我國產業者，除徵收關稅外，得另徵收反傾銷稅。

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高雄關指出，目前公告應課徵反傾銷稅貨物有11類產品，包括陶瓷面磚、特定鋁箔、特定不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、鞋靴、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、碳鋼鋼板、過氧化苯甲醯及特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品。

詳細項目請點我（現行課徵項目）

高雄關提醒，當事人自國外進口或購買境外商品時，應主動查明該貨物是否應課徵反傾銷稅，並正確申報，避免延宕通關。若系統隨機抽驗包裹，發現未事先申報物品，不僅有額外罰金，還須補繳貨品反傾銷稅金，例如從中國大陸購買靴鞋類最重課徵43％稅金，毛巾最重則是29％

高雄關說明，進口貨物是否屬於財政部公告課徵反傾銷稅對象，可在「現行課徵項目」頁面確認涉案國家、課徵期間，並以載運貨物之運輸工具進口日期為準，如符合反傾銷稅要件，其稅捐債權即成立，與進口人之主觀意圖無涉。

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