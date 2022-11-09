黃珊珊PO孕照力挺！　推生育友善環境：幫女性分擔責任比發錢重要

▲黃珊珊PO孕照。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝自Facebook／黃珊珊）



記者陳家祥／台北報導

近來北市發生私幼不當管教的案例，無黨籍台北市長候選人黃珊珊9日在臉書PO自己當年的孕照，期望營造一個能讓市民安心養育子女的環境願景。黃珊珊受訪時說，少子化不是一個城市的問題，是整個中央的政策，「建構一個友善的環境，不是單純發錢，尤其是身為女性，身為媽媽，都會希望孩子的照顧品質好，而不只是單純費用低」。

黃珊珊說，少子化不是一個城市的問題，是整個中央的政策，「不是你叫人家生人家就生、不是你發多少錢，而是要建構一個很友善的環境」；她說，當年如果沒有很好的保母，其實她也很難去兼顧事業，重點是要先想到女性，「身為一個女性，如果生孩子的責任全部都在我身上，我就會遲疑」。

黃珊珊提到，不是孩子生出來後，媽媽就被期待要辭掉工作或著是要自己照顧，這會造成女性不願意生的原因，因為可能擔心工作被取代，所以要先建構一個完善的托育環境，幫她分擔她的責任。

「重點是要女性願意生，第二個要有人幫她一起照顧。」黃珊珊強調，這2件事情才是最重要的，而不是一直發錢給家長，說給你多少錢去念幼兒園。此外，父母也會擔心幼兒的品質，若把價錢壓得很低、老師的薪水不高，心情也沒有很好、在工作上也沒有耐心，會造成惡性循環。

黃珊珊說，台北市政府希望除了給家長相關補貼外，也要給更多的是幼兒園跟托嬰機構補貼，讓他們有久任獎金、做得好的會得到獎勵，讓每一個幼兒園跟托嬰機構願意提升老師的福利跟照顧品質，而不是單純把價錢壓低，「這2件事情要同時並行，而不是單純發錢」。

黃珊珊強調，發錢給家長還是不生，因為生了之後沒有人幫她照顧，對女性來說要再生第二個的意願就很低，「建構一個友善的環境，不是單純發錢，尤其是身為女性，我想身為媽媽，我們都會希望孩子的照顧品質好，而不只是單純費用低」。

▼黃珊珊在臉書上曝光自己懷孕照片。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

