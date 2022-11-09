綠提1200月票政見　王鴻薇嗆「國民黨10/7就提出」：是在致敬？

▲蔣萬安競選辦公室今舉辦「綠提北北基桃1200月票政見 先是抄襲再被打臉」記者會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨北北基桃候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬昨日合體推出「1200首都通交通月票」，加碼整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等多元運具。對此，國民黨市議員王鴻薇嗆，10月7日國民黨就已經提出1280的擴大方案，民進黨根本是抄好抄滿，現在是在跟在野黨致敬嗎？

蔣萬安競選辦公室今舉辦「綠提北北基桃1200月票政見 先是抄襲再被打臉」記者會。王鴻薇提到，昨天看到民進黨看到北北基桃四位候選人推出他們所謂的牛肉，但其實只是把現在台北市、新北市行之多年的1280交通月票 擴大到北北基桃，價錢降到1200元而已。

王鴻薇不屑表示，民進黨煞有其事的推出他們自以為了不起牛肉大餐，推出後結果被各方打臉，不管是政策的原創性、可行性、財務可行性，都不堪一擊。這個政策事實上，早在10月7日桃園市長候選人張善政、基隆市長候選人謝國樑及立委洪孟楷、游毓蘭就已經召開了公聽會，就是希望可以擴大1280的方案。民進黨現在根本是抄好抄滿、在跟在野黨致敬。

王鴻薇也說，事實上1280月票是政府補貼交通的政策，雙北目前的補貼金額是台北市負擔6成、新北市負擔4成，近幾年都補貼到約10億。昨日民進黨政策出來後，交通部立刻打臉，民進黨這次開很大的支票，未來若補助到台鐵，要不要問一下虧損累累的台鐵？錢從哪裡來民進黨都不用管嗎？還是只想選前畫大餅？

王鴻薇說，1280是重要的交通政策，大家也想讓它擴大服務範圍，但不能在沒有規劃之下，就讓財務拖垮整個政策，她 怒批民進黨根本沒有規劃，只想畫大餅，亂開選前支票。