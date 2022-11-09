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社會 社會焦點 保障人權

大寮槍手15槍傷2人14hrs落網　陳其邁讚警：最短時間破案

▲高雄市大寮槍擊案，監視器畫面曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市大寮深夜發生槍擊案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市大寮區8日凌晨發生街頭火拼，26歲侯姓男子頭部中彈，另一車翁姓男子也腳部受傷送醫，高雄警方經過14小時的追緝，昨傍晚6時許先逮捕5名嫌犯，深夜再緝捕涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲）到案。高雄市長陳其邁9日肯定警方在最短時間破案，並感謝同仁的辛勞。

▲▼高雄5槍手落網了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄開15槍的嫌犯，逃亡14小時後被警方當街逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

大寮槍案發生後，警方調透過科技手段，14小時內成功攔截、圍捕滋事的5名犯嫌，但5人到案後說法避重就輕，警方將持續透過科技手段，還原案發過程及衝突原因。依據照片畫面，5人被捕後全趴在地上，手不是放在頭頂，就是背在背後，其中還有人沒穿鞋，模樣十分狼狽。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁一早在路口掃街拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天出席活動受訪表示，感謝警察同仁非常辛勞，在最短時間能夠破案，尤其肯定在選前偵破這種暴力案件，強調警方都會利用優勢警力，全力維護治安，保護市民安全。他提到，警方展現高效率的破案，在14小時內就逮捕兇嫌，高雄市的槍擊案，到今年為止有3件，6都最低。

陳其邁強調，基層同仁在這一年來，對於打擊犯罪，尤其是遏止黑槍，是非常地辛苦，也非常地用心。他們在維護治安，這種出生入死，大家要給我們基層的警察同仁多一點鼓勵，也給予支持。他說，維護治安工作常常要犧牲家人，有時候甚至是冒著很多的危險，所以要支持我們基層的警察同仁，不要打擊警察同仁的士氣。

▲▼快訊／高雄2車遭狂轟15槍　抓到5名槍手「搜出現金、毒品吸食器」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲高雄開槍嫌犯犯案後開車逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，雙方因為發生衝突，相約8日凌晨談判，談判破裂後，侯、翁兩人分別開車離開，林姓主嫌等人則開車追上去，並在88快速道路橋下連開15槍，導致侯男、翁男中彈受傷，至於詳細犯案動機和兇槍下落，仍待進一步釐清。

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