民進黨推北北基桃1200月票　柯文哲批：受不了！每天騙選票

▲柯文哲出席北投中繼市場開幕活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨北北基桃市長候選人陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬8日合體，推出「1200首都通交通月票」，不僅降價、還擴大地區，並整合台鐵、國道客運及公共自行車Ubike等，使外界質疑聲浪不斷。台北市長柯文哲9日批評，拜託大家務實一點，「每天在那邊騙選票，實在受不了。」

柯文哲9日上午出席北投中繼市場開幕活動，會後接受媒體訪問。針對民進黨北北基桃候選人推出1200元月票，是否為選前「大撒幣」？柯文哲表示，自己8日已經批評過，倘若北北基桃要這麼做，「那新竹縣市要不要？中彰投要不要？雲嘉南、高屏交通網要不要？」

柯文哲指出，當時台北市會推1280月票，是先從停車費收入去補公共運輸，然後公共運輸效能重整，「政治還是要務實啦！但我也知道沒辦法，世界上最難聽的話就是實話，這個時候只要講一大堆天花亂墜，選後都很難實現。」

柯文哲提及，自己也詢問過民眾黨桃園市長候選人賴香伶，如果要在桃園設1280月票如何實施，「不可以在台北市用1280，然後外縣市進來也1280，路線完全不一樣。」且這樣的話買一張1280月票，每天從楊梅通車使用，這也不公平，「各位要選市長的，拜託大家務實一點，每天看在那邊騙選票，實在受不了。」