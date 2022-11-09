戀上人妻甜喊「我現在只想愛妳」　他1原因免賠45萬元

記者黃翊婷／綜合報導

郭姓人夫抓包吳姓妻子外遇，外遇對象許姓男子還將「反正我現在只想愛妳就是了」等文字設定為LINE對話視窗的公告，兩人互稱「寶貝」、「老公」，甚至討論未戴保險套發生性行為等內容，讓他大受打擊，因而決定提告求償60萬元。但由於舉證不足，最終彰化地院僅判吳女應賠償45萬元，許男免賠。

▲吳女否認在離婚前曾與許男發生性行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

郭男在判決書中主張，和妻子婚後育有2名子女，許男明知妻子已婚的身分，仍執意交往並發生性行為，他今年2月間在家中電腦發現2人的曖昧對話以及合照，這才驚覺被戴綠帽，妻子事後也坦承外遇並向他道歉，夫妻倆在3月底協議離婚，他也決定對2人提告求償60萬元。

對於上述指控，吳女表示，她是在2021年10月間認識許男，離婚前從未告知對方自己已婚的身分，期間也沒有發生性行為，之所以會向丈夫道歉，是因為丈夫說如果道歉就可以不計前嫌；另外，雖然離婚之後她與許男確實曾短暫交往2個月，但現在只是單純的朋友關係。

許男也強調，吳女僅向他表示「有男友」，在相處過程中他也沒有發現對方已婚的身分，直到郭、吳2人在今年3月底離婚，他才知道這件事，「吳女離婚前，我們並未發生性行為。」

彰化地院法官認為，許男使用和吳女頭部緊貼的合照當成LINE的頭像照片，還把「反正我現在只想愛妳就是了」等文字設定為LINE對話視窗的公告，2人甚至以「寶貝」、「老公」相稱，言談間也曾提及「每次都說會戴（保險套）」等涉及性行為的內容；此外，吳女在離婚前曾向郭男道歉2次，種種證據都證明，2人當時已是男女朋友關係，而且發生過多次性行為。

法官接著指出，由於郭男舉證不足，無法證明許男在主觀上有故意或過失，因此無理由向他請求負起損害賠償責任，最終僅判吳女應賠償45萬元較為適當，全案仍可上訴。