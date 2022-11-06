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疑妻外遇掐死折屍塞塑膠桶！16hrs後自首　桃園醋夫延押2月

記者黃資真／桃園報導

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子有外遇，不慎徒手勒死，伴屍16小時後向警方自首坦承殺人，一審依殺人罪遭判處無期徒刑。案經上訴，考量吳男已獲得家屬原諒並和解，二審改判12年；不過羈押中的吳男請求法官能夠讓他交保回家照顧女兒，但高院認為吳男犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，吳疑似徒手毆打妻子後再以棉被摀住口鼻致死，檢警預計3日下午解剖確認死亡原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園醋夫懷疑妻子外遇失手掐死，之後對折屍體塞塑膠桶，隔天才自首。（圖／記者沈繼昌翻攝）

高院指出，吳男經訊問、核閱相關事證後，認定其所犯殺人罪，乃最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，並經判處重罪，存在畏重罪審判、執行而逃亡之誘因，審酌吳男所犯殺人罪，危害社會治安甚鉅，考量社會秩序及公共利益等，認為有羈押必要，因此自今年11月1日起延長羈押2個月。

回顧此案，31歲吳男與29歲謝妻婚後育有4歲與6歲幼女，一家四口住在桃園區某公寓大樓。2021年11月30日，吳男因在手機裡發現謝妻與其他男性的對話，懷疑外遇，與妻子發生口角，一氣之下徒手毆打，再徒手掐住其頸部與摀住口鼻讓妻子窒息死亡。

自知闖下大禍，吳男為了與2名幼女共度最後時光，先將屍體裝入塑膠袋中，再從地下室停車場拿大型橘色塑膠桶裝入屍體，放在陽台，再前往老家與女兒相聚。隔天早上，吳男打電話向三姊坦承殺人犯行，並託付她照顧孩子，再向警方自首。

一審法院認為吳男一再否認有殺人意圖，考量他起初受到謝妻言語刺激，情緒嚴重失控，在一時衝動下掐死對方，且吳男若馬上報警，必會遭到逮捕失去人身自由，為了珍惜與女兒們的最後時光，才在託付過後才自首，甚合情理，而吳男在殺人過後確實未避走他處，因此依法減輕其刑，依殺人罪判處無期徒刑。

案經上訴二審，法官認為，吳男已與岳父達成和解，岳父也在審理時強調，不願讓2個年幼孫子長時間失去父親照顧，因此撤銷改判12年。

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