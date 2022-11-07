人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

▲人夫懷疑被妻子戴綠帽，上門找妻子學生時期的前男友質問，對方真的供出「有跨越那條線」，法院判他須賠償人夫20萬元。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名開工程行的顏姓男子懷疑結婚6年多的林姓妻子外遇，他找上林女專科時期的前男友蘇男「詢問」，蘇男果真坦承「有男女關係」、「跨越那條線」，但強調「就只有一次」，顏男拿著2人對話錄音檔，向林、蘇提告求償100萬元，蘇男辯稱錄音是被脅迫的，不能拿來當證據，但高雄高分院審後認定錄音內容為真，判2人應賠償20萬元。

判決書指出，顏男和擔任幼稚園教保員的林女結婚6年多，育有2女，2021年上半年開始，顏男發現妻子疑似有外遇，但又苦無證據，找父親討論後，認為林女專科時期的前男友蘇男就是小王，2人找了另一位徐姓友人陪同，在同年10月到蘇男家「討個說法」。

顏說明來意後，蘇男坦承自己和林女一直有連絡，還提到「就是有男女關係」、「我承認今年有一次，之前沒有，因為我知道分寸」、「基本上我們跨過那條線，可是並不是你想的那樣子」，蘇男強調「她來找我有時是純粹我在諮詢她，我的身體有點狀況，我需要吃點什麼樣的健康食品」。

顏男後來把他們的對話錄音檔，與從妻子手機取得的訊息截圖做為證據，到法院提起民事訴訟向蘇、妻子提告求償100萬元；高雄地院審理時，蘇男辯稱當時是被偷錄音，且被迫講出顏男3人想聽的話，對方才肯離開蘇家，主張錄音檔不能作為證據。

林女也指控，丈夫趁她因不熟悉3C產品，藉由替她安裝手機程式，得知她數個社群平台帳號密碼，並擅自登入取得與友人的對話截圖，侵害她的人格權、隱私權，不具有證據能力，且為了爭取子女監護權，不斷誘導蘇男做出不利於她的回答，蘇的錄音內容不是事實。

法官勘驗後，認定錄音是在顏男同意且未受迫的情況下錄製，具有證據能力，因此認定蘇男和林女曾發生性行為，侵害顏男的配偶權，因此判2人應共同賠償20萬元，經上訴高分院審理後，維持原判。