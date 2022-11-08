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寂寞醫師娘加拿大狂吃洋腸！兒級小鮮肉帶回家住　法官准休妻

▲一名醫師娘在加拿大居住，背著台灣老公，結交外籍男友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名醫師娘在加拿大居住，背著台灣老公，結交外籍男友。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台南報導

台南一名醫師的2名兒子先後前往加拿大念書，他的老婆以照顧為藉口，長期待在加拿大生活，留醫師自己一人在台灣，醫師後來發現老婆在國外結交多名男友，還跟外籍男友麥克（化名）同居，讓他氣得提告訴請離婚。法官認為醫生老婆與麥克關係曖昧，判准離婚。

判決書指出，台南一名醫師主張，老婆平日無其他任何收入以分擔家庭費用，卻養成奢侈、浪費的習慣，大量購買衣飾服裝、鞋子及個人用品，還因數量太多而分散存放在住處的各個房間內，老婆的重大浪費行為，不但造成他財產上的損失，也讓他承受精神痛苦。

醫師還說，自己的長子、次子先後前往加拿大念書，老婆以照顧次子為藉口，自2013年起長時間留在加拿大生活，但當時次子其實已經住進寄宿家庭，根本無需他人照顧。

醫師後來他發現，老婆在加拿大居住期間，不僅結交多位男友，還利用子女回學校上課住在寄宿家庭時，讓外籍男友麥克搬進加拿大的住所同居，兩人同居期間，還時常外出旅行共宿。

醫師還表示，老婆婚後時常羞辱他，常嘲笑他生意不好、沒有病人、診所會倒等喪氣言語，造成他精神上的壓力，認為兩人分居各自生活多年，夫妻情分名存實亡，希望法官能判准離婚。

醫師的老婆主張，麥克年紀與她長子相近，她把對方當成孩子看待，她後來將加拿大住處的地下室出租給麥克，不過地下室有獨立出入口，此外麥克是同性戀者，曾與同性結婚又離婚，因此她與麥克不可能有不正當男女關係。

法官認為，醫師老婆主張麥克是同性戀等語，都只是她的一面之詞，不足採信，法官審查老婆與麥克的錄音光碟、親密合照等證物，認為她確實有與麥克發生不正常男女關係，此外，醫師夫妻長期分居臺灣、加拿大兩地，已無任何互動往來，生活領域又截然不同，兩人經常互相爭吵，彼此懷疑，認定兩人均沒有努力維繫夫妻情感，因此判准離婚。

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