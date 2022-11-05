買花等妻過節！她車上獨處男老師「大腿內黏衛生紙」　夫怒告吞敗

▲彰化一名人夫看妻子從男老師車上走下來，男師大腿內側還有「塑膠套與衛生紙」，覺得自己被戴綠帽。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名人夫控訴妻子偷吃學校的男老師，他目睹妻子和男師在車上待了30分鐘後，妻子下車時，男師大腿內側還有「扭曲塑膠套與衛生紙」，且妻子隨後也要求離婚，讓他覺得被戴了綠帽，向男師提告求償25萬元，全案上訴到二審，法官都認為人夫提出的證據不足，判他敗訴，男師免賠。

人夫指控，妻子在學校服務，結識一名英文男老師後，2人的互動超出一般朋友關係。2019年的母親節他買了花束和蛋糕想慶祝，卻苦等不到妻子，回到妻子娘家附近，竟發現妻子將車子停在暗處，跑到男師車內相處30分鐘，等妻子下車後，他拿手機錄影，發現男師車內有家中抱枕，男師大腿內側還有「扭曲塑膠套與衛生紙」，他目視認為是保險套。

人夫表示，妻子事後還立即刪除行車紀錄器，他還原內容，發現兩人有「暫時先不要見面」、「去台中玩」、「把那個清掉的，刪掉的」等對話，顯然是針對當天為何會共處一車「套招」。由於妻子隨後也對他提出離婚，搬到他先前為妻子買的溪湖住處，而該屋離男師住家很近，2人顯然有不正常關係，他要向男師求償25萬元。

全案審理時，男老師否認有和人妻交往，認為人夫拍到的照片裡，根本很難看出有保險套，他和人妻一個月平均見面1至2次，並無留宿。

法官審理後，認為人夫提出的錄音、錄影及照片等證據，內容均不足以證明男師和人妻有逾越一般朋友的交往行為，至於人夫還去電信公司調閱妻子的通聯紀錄，內容也僅有聯絡次數和通話時間，並無對話內容，不能因而認為男師有侵害配偶權，一、二審都判人夫敗訴。