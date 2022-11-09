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現場沒人看出他是唐寶寶！沈政男曝「1現象」：一萬個警察不夠用

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲唐寶寶忘帶40元發抖道歉　遭炸物店老闆報警處理，引發熱議。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

一名罹患唐氏症少年4日晚間到炸物店消費忘記帶40元，遭老闆飆罵、報警處理，引發外界熱議。事件發酵至今，精神科醫師沈政男在臉書發文直言，「拜託，在這個時代，會有壞人為了吃40元炸物而去騙人？」令他不禁感嘆，整體社會對智能不足、失智或身心障礙的認識嚴重不足，所以才會連唐氏症患者也辨認不出來。

沈政男今（9日）在臉書發文表示，整起事件結果是店家老闆、前往處理的員警以及在旁看了好久，想幫忙付40元，後來又作罷的路人，「通通沒看出那位年輕人是唐氏症患者」，因為大家心中都有一個印象，那就是「喔，台灣壞人很多！騙子很多！吃霸王餐的人很多」，而不會思考到別的可能性，例如，有些人就是真的忘記帶錢。

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「拜託，在這個時代，還會有壞人為了吃個40元炸物而去騙人？」沈政男認為，若有，一定是吃飯有了困難，才會出此下策，不是嗎？

▲▼唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲唐寶寶媽媽日前現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

沈政男感嘆，在現代社會中，當你目睹、經歷或者前來處理這類微罪犯行的時候，都必須先有一個過濾的概念，那就是當事人是不是認知與行為能力有了問題？當然，整個社會對於智能不足、失智或身心障礙的認識、體會與同理嚴重不足，「才會連唐氏症患者也辨認不出來，更不用說如何妥善處理這樣的事情了。」

沈政男直言，做好事、主持正義，都要運用智慧，否則，你有一萬個警察來處理也不夠用，因為這類「吃東西不付錢」的事情，在高齡、失智海嘯來襲的社會只會越來越多。

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