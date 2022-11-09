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社會 社會焦點 保障人權

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

罵唐寶寶店家。（圖／翻攝當事人臉書）

▲永和炸物店在事發後至今未營業。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市有家長控訴，唐氏症兒子到永和買炸物忘帶40元，竟遭老闆大吼報警，事件持續延燒。而一名自稱目擊者的網友也還原當晚情況，且佩服媽媽為孩子勇敢發聲，「結論是雙方都有自己的立場，每個人都有需要改進的地方。」

這名網友8日在「Dcard」社交平台發文指出，他是當天事發在現場等餐的消費者，先說結論，雙方都有各自立場能明白也能體諒，以下請大家先任別預設任何立場，去看待以下情境。

原PO說，事發當時有4人在現場，包括男老闆、女員工、當事人以及他，當事人給人的第一印象是一個普通高中生或大學生的外表，談吐也很正常無異樣，「當事人在我前面已經點完餐並呈現掏錢狀態，我點完餐之後就坐在休息區等餐。」

原PO提到，過了大概10分鐘，就聽到老闆怒斥店員「沒付錢為何要幫客人製作餐點」，後面接著說「如果他今天不付錢就不讓他走」，然後不耐煩的語氣問當事人「沒帶錢為什麼來消費」、「才$40都付不出來」、「我這邊還有街口、LINE Pay電子支付方式都可以付款」、「如果你不付錢的話我就要報警」。

▼蕭媽媽在事發後接受媒體訪問。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

原PO表示，等了約2分鐘，老闆見當事人還是沒有反應，就拿起電話報警，「當時我在想要不要幫他付算了，才40元，但想到之前被路人借錢或者販賣愛心等行徑，以及餐飲業的家人被乞討餐點對方還點餐的誇張行徑，我當下投射認為覺得對方可能是慣犯，所以老闆才會這麼生氣，就沒出手幫忙。」

原PO指出，過沒幾分鐘，就有兩名警察到場了解狀況，聽到當事人與警方對話也非常鎮定，得知當事人是20歲以上成年人，「心裡想的是他應該是想吃霸王餐的客人，接著警察一連串問了很多問題，『你是沒帶錢包嗎？你有沒有其他支付方式？你住哪？家裡有誰？住附近可以請家人來付錢』。」

「問到這邊，可以感覺到警察口氣也開始產生不耐煩」，原PO說，「我的聽感是感覺當事人對於某些問題有意閃避，這時女員工拿著我的餐點過來，我就離開現場了。」

原PO提到，回家後在新聞出來前，跟親朋好友分享這故事，當時大家都一致認為當事人一定是想吃免費的慣犯，都20多歲了，連這點危機處理能力都沒有；同時覺得老闆好不近人情，頂多就不給餐點趕走他就好了，或是請他抵押什麼回家拿錢再來換，畢竟人生中真的都有忘記帶錢的時候。

▼蕭媽媽指控炸物店傳單。（圖／翻攝Dcard）

永和驚見「唐寶寶最可怕一夜」傳單　完整內容曝。　（圖／翻攝Dcard）

原PO認為，感覺老闆當天應該是心情很差，所以抓著當事人不放，對老闆報警行為覺得有點過分，但於理來說並沒有錯，可能過往的經驗讓老闆對於這類的人不想輕放。

原PO寫道，隔天親朋好友就說，「欸，你昨天講的事情上新聞了，才知道當事人是唐氏症寶寶。當時PTT跟網友一面倒站媽媽這邊，雖然後續我沒有在現場， 但是可以感覺得出來，媽媽去現場聽到老闆講話的那個口氣，我相信多數人都會超級不爽的，加上孩子被欺負，誰會甘心就這樣作罷。」

「其實滿佩服媽媽為孩子勇敢發聲，並接受媒體報導。」原PO表示，因為這件事情對於雙方來說都不是好事，隱私都會被曝光，雙方過往都會被攤在陽光下，而且兩邊都一定會有人支持、有人被罵。

原PO指出，結論是雙方都有自己的立場，每個人都有需要改進的地方，相信台灣人對於弱勢族群一定是願意給予包容，但像這種隱性的族群，真的不是一般人在第一時間就可以察覺的，「至少當時現場5個人（老闆、店員、我、兩位警察），沒有人可以察覺出來。」

▼網友透露炸物店王老闆「凌晨想不開」。（圖／翻攝「我是永和人」臉書社團）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

原PO說，希望藉由這事件，是不是也能想出一個完美的解決方案，大家都應該在事件中成長，也請網友不要用高道德去情緒勒索別人，善良是一種選擇，不做這一件善事不代表他就很壞，希望當事人心情能早日平復、繼續努力，「你做得很好，跟我們都一樣，只是有些事情的應變處理，可能要再練習幾次。」

原PO也替老闆打氣，「老闆也不要灰心，雖然脾氣真的不好，但是你的滷味跟炸物都好好吃」，價格也算親民，希望在事件中能夠學到教訓，能夠把脾氣改一下，「哪天東山再起，我會願意給機會去消費。」

這起事件經由當事人家長在臉書發文才曝光，當事人蕭媽媽並在店家附近發「孩子經歷人生最可怕一夜」的傳單。她坦言發傳單，是想尋求目擊者告知她的孩子有做錯什麼事，「試問一個媽媽這麼做錯了嗎？網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」

▼蕭媽媽控訴，「網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」（圖／翻攝當事人臉書）

唐寶寶媽媽臉書控，「網路霸凌已經讓我身心俱疲，難道大家要把我逼死嗎？」」（圖／翻攝當事人臉書）

而炸物店王姓老闆事發後遭網友肉搜起底，至今未營業，並請人代發聲明，表示事件有著不一樣的順序，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」而8日有網友透露「老闆凌晨想不開」，並貼出老闆躺在醫院病床上的照片，目前人平安，請大家在公審前給對方時間處理說明。

永和警分局則第一時間回應，中正橋派出所員警於4日晚間7時2分許，接報消費糾紛，於7時10分到場，報案人稱餐點做好後，當事人指未帶現金，報案人說可用電子支付，惟當事人無回應。

警方說，員警了解後詢問當事人有無帶手機，當事人拿出手機，但員警觀看該手機並無網路訊號，經詢問當事人可聯繫的家人電話號碼後，並通知其父親前來付款；員警於現場等候，直至當事人父親約10分鐘到達付完款後，與當事人相偕離去。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

▼目擊者還原事發經過。（圖／翻攝Dcard）

唐寶寶買炸物遭報警　當晚「唯一目擊者」還原經過。（圖／翻攝Dcard）

唐寶寶買炸物遭報警　當晚「唯一目擊者」還原經過。（圖／翻攝Dcard）

唐寶寶買炸物遭報警　當晚「唯一目擊者」還原經過。（圖／翻攝Dcard）

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