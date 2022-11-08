快訊／唐寶寶母親不忍了「大家要把我逼死？」　曝發傳單原因

▲唐寶寶媽媽現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新北市一名罹患唐氏症的少年日前到一家炸物店消費忘帶40元，竟遭老闆報警處理，事後老闆發聲喊冤，更坦言遭網路公審身心俱疲，更有當地居民稱收到「唐寶寶人生最可怕的一夜」傳單，引發網友質疑。對此，唐寶寶母親今（8日）證實傳單是她發的，之後更發文喊話「難道大家要把我逼死嗎？」

唐寶寶母親稍早在臉書發文表示，自己只是一個媽媽，一開始沒有任何管道，所以希望透過發傳單的方式，讓附近的店家跟我聯絡，「想尋求事件發生時的目擊者，告訴我的孩子有做錯什麼事」。

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唐寶寶母親感嘆，事件發生後，沒有任何媒體報導，「試問一個媽媽這麼做錯了嗎？」她更直言，網路霸凌已經造成自己身心俱疲，「難道大家要把我逼死嗎？」

▲唐寶寶母親最新發文。（圖／翻攝自臉書）

回顧整起事件，一名唐氏症孩子的家屬在臉書社團「我是永和人」發文控訴，稱兒子某天去買40元炸物忘記帶錢，沒想到卻被老闆大吼、報警。事後晚間11時媽媽再前往炸物店詢問詳情，不過老闆表示，「東西炸好了就是要付錢」、「我們很忙哪有時間等」之說詞，讓媽媽痛心認為這起事件就是老闆在欺負兒子。

貼文曝光後，立刻引發群情激憤，許多網友灌爆該家店的Google評論頁面，導致該頁面最後直接顯示「永久停業」。事後，炸物店老闆請友人代為發聲明，稱自己2天沒進食和睡眠，已服用精神鎮定劑，唐寶寶母親也表示，本意並非要把店家搞垮，希望網軍停止。

不過，當地民眾信箱後來卻收到這起事件的傳單，上面印製了事發經過，並稱「昨晚孩子整晚噩夢，他經歷了人生最可怕的一夜」，文末還屬名「一位傷心的媽媽」姓名與電話。

「唐寶寶最可怕一夜」傳單內容：

昨天發生了一件令人難過又生氣的事，幾經思考後，我們決定把這件事公開。

整件事的原委是這樣的，一位唐氏症孩子點餐後發現錢包忘了帶，他馬上跟老闆說抱歉，他忘了帶錢，沒想到老闆開始大聲咆哮，並且馬上打電話叫警察，這舉動嚇壞了一個忘了帶錢的孩子。他躲在旁邊全身發抖，警察來後，問了身分證字號及手機號碼，從未有的恐懼油然上升。

晚上11:00，媽媽想說親自再去了解整件事的過程，因此又前往店家想詢問老闆，是否這中間有什麼事是我們沒有了解的，沒想到老闆直接跟我說，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」，我慢慢地跟老闆說，「難道你不能等他打電話給家人嗎？」此時老闆拉高了嗓門，直接跟我說，「我們很忙，哪有時間等。」

令人難過的是，這個社會的角落還是有很多對待慢飛兒的不公平，這整件事很明顯是老闆在欺負他，一個沒有愛心的炸物店，我們卻只能把孩子帶回來再教育。

2013年麥當勞歧視唐氏症孩童的事件再次翻版，當年為了買冰淇淋的孩子，店家打電話叫警察，今天這個孩子忘了帶錢包，店家沒有讓他有機會打電話給家人，而是直接叫警察來。人民保母不是惡質店家的靠山，我們的社會還要出現多少次這樣的事件呢？慟心！我想問老闆夫妻，「你們有孩子嗎」？

昨晚孩子整晚惡夢，他經歷了人生最可怕一夜。

一位傷心的媽媽 蕭OO（手機號碼）