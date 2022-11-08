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唐寶寶媽媽「臉書不戰了」貼文突刪光　底下吵翻...狂猜1原因

▲▼唐寶寶媽媽今天現身接受採訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲唐寶寶媽媽替兒子討公道，如今一夕刪文。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

新北市一名唐寶寶買炸物，不料他忘了帶40元，遭到老闆怒罵報警，兩方鬧上新聞版面，而當地居民收到「唐寶寶人生最可怕的一夜」傳單，蕭姓媽媽坦言是她發的，並喊話「大家要把我逼死嗎？」一心替兒子討回公道的她，怎料臉書相關PO文稍早突然刪除，臉書封面與大頭照也變成灰黑底色。

唐寶寶炸物事件延燒第3天，炸物店老闆請人代發聲明，認為事件的發展上，「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」。事件爆發後，老闆的兩支手機有數百通有號碼、無號碼的來電，且還被肉搜、公審，讓他身心俱疲，「我真的不希望我的父母為了我流淚！」

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不過家長方面希望替兒子討公道，媽媽坦承在當地發傳單，並強調她只是一個媽媽，「一開始沒有任何管道，透過發傳單讓附近的店家跟我聯絡，想尋求當時目擊者告訴我的孩子有做錯什麼事，在那時候沒有任何媒體報導，試問一個媽媽這麼做錯了嗎？網路霸凌已讓我身心俱疲，難道要把我逼死嗎？」

不過稍早媽媽突然把貼文刪掉，並更新封面照片與大頭貼，變成灰黑底色的照片。

底下網友也紛紛關心，「加油，抱抱」、「保持平常心，好好過生活」、「先不回應所有，讓一切歸於平淡回到從前」。留言串中，其他網友狂猜是媽媽已選擇放下，「她已經想放下了，剩下讓幾個當事人私下現實中處理好就好，相信她應該不會再拾起媒體那把雙面刃了，用一次就知道可怕了，這樣就好了」、「她已經刪光有關新聞的PO文，表示她已經不想讓媒體利用，對於這件事已經放下」、「沒錯，不經一事，不長一智。事情也不是單方面的對錯，店家風評跟態度平常也很差，才會有後續的爭議」。

▼蕭姓媽媽也曾喊話，沒有要把店搞垮，請讓一切恢復平靜。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

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