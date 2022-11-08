炸物店老闆「凌晨想不開」送醫　好友對話曝光

記者曾筠淇／綜合報導

新北市一位唐寶寶4日想買40元炸物給家人吃，發現忘記帶錢包後，向老闆道歉，不料卻被當眾咆哮。對此，王姓老闆請人代發聲明，表示事件有著不一樣的順序。然而聲明曝光後，仍被罵翻，而稍早就有網友貼出截圖，表示「炸雞店老闆昨晚想不開」，請大家在公審前給對方時間處理說明。

▲老闆被罵翻。（圖／翻攝自當事人臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前唐寶寶的爸爸在臉書社團「我是永和人」發文，說明「40元炸物事件」。而稍早，就有網友在貼文底下留言表示，「住永和朋友傳來給我的，炸雞店老闆昨晚想不開，目前人平安，只希望大家在公審前請先給對方時間處理說明」。而從截圖的大頭貼可見，傳訊息的女子就是昨天代王老闆發聲明的女網友。

對此，記者已聯繫女網友及王老闆，不過截稿前均未取得回應。

▲網友透露王老闆「凌晨想不開」。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

事實上，該名女網友前天才在「爆料公社」上貼文，提到炸滷店（炸物、滷味）的王老闆目前精神狀況非常不好，事發這2天都沒有進食和睡眠，所以請她代為發表聲明。

聲明指出，在這次事件的發展上，「實際有著不一樣的順序與內容，需要澄清與過程原委說明」。事件爆發後，老闆的兩支手機有數百通有號碼、無號碼的來電，且還被肉搜、公審，讓他身心俱疲，「我真的不希望我的父母為了我流淚！」

▲網友在唐寶寶爸爸的貼文底下留言。（圖／翻攝自Facebook）

聲明提到，他能理解唐寶寶的父母一樣感到難過，但請大家給他喘息的空間和時間，好讓他釐清事件過程並證明。他也表示，「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」

聲明最後也提到，「我不怪絕大部分真心希望這社會有愛而正義挺身的網民們，只是希望有少數幾位網民們不要有對他人生命與過激的恐嚇字眼，好不好？」對於此事，每個人看法不同，因此他也感謝有網友留言要大家理性，「讓他們承擔著這個社會對欺侮弱勢的輿論、的批評，真心抱歉與感謝！」雖然已發布聲明，不過網友仍不買單，繼續抨擊老闆。

▲聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

回顧整起事件，蕭姓媽媽日前發文表示，罹患唐氏症的兒子到永和復興路買40元炸物，卻忘記帶錢包，當下已馬上向老闆道歉，但對方不等孩子打給家人，就咆哮並報警。事後媽媽親自前往店家詢問，結果被老闆回嗆「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」媽媽不解反問「難道你不能等他打電話給家人嗎？」但老闆只是拉高嗓門「我們很忙，哪有時間等！」

事件在網路上發酵，炸物店老闆被大批網友撻伐。與老闆接觸的中正橋派出所副所長表示，老闆凌晨3時有前往派出所但未做筆錄，只有初步向警方諮詢如何提告，而得知相關流程及權益後，則開始大吐苦水，訴苦後就離開派出所，目前暫未提出告訴。

後來媽媽受訪時指出，孩子很害怕，一整天（指6日）都沒有出門，也說不敢出去買東西。她強調孩子沒有要賴掉這筆錢，盼店家可以有多一點點的同理心，讓小孩有打電話的時間，而不是馬上打電話叫警察來處理。

不過，今天則傳出當地居民收到「唐寶寶人生最可怕的一夜」傳單，引發爭議。蕭媽媽對此表示，起初她沒任何管道，只能發傳單讓附近的店家跟我聯絡，想尋求當時目擊者告訴我的孩子有做錯什麼事，「試問一個媽媽這麼做錯了嗎？網路霸凌已讓我身心俱疲，難道要把我逼死嗎？」稍早媽媽則突然把臉書貼文全部刪掉，並更新封面照片與大頭貼，變成灰黑底色的照片。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」 整年份一次買齊

►3M牙線棒超細滑！「全網最低價」一支免1元