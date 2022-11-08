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他買便當也忘帶錢包　結局對比「唐寶寶事件」！在地人嘆：差別好大

▲▼唐寶寶忘帶40元發抖道歉　炸物店老闆報警嗆「我才不管他什麼症」。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲唐寶寶事件引發爭議。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

新北永和一名唐寶寶日前點了炸物卻忘記帶錢包，遭老闆報警處理，此事掀起網友熱議，但同樣發生在永和卻有人碰到不同待遇。一名網友表示，日前到一間自助餐買午餐時發現忘記帶錢包，老闆得知後不但沒有責怪，還說下次再給就好，讓他覺得非常暖心。其他網友看到後，紛紛表示「好有人情味！」

原PO本月2日在臉書「我是永和人」發文表示，他到自助餐店買午餐時，突然發現自己沒有帶錢包，當下也想不起來錢包放在哪裡，因此非常著急。可是老闆看到後沒有責怪他，還安撫說「沒關係，下次來再給，錢包不要掉就好」。

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之後原PO慢慢回想錢包放在哪裡，隨即說要回家拿錢，但老闆卻直接把便當交到他手上，說「下次再給就好」。他拿走便當之後，還是馬上回家拿錢還給老闆，也慶幸遇到一個好老闆，沒有為難自己，「我因自己的失誤，認識了永和好人情，下次出門前會好好檢查自己的包包」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲老闆直接把便當塞到原PO手裡。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

不少網友看到後紛紛表示，「善心來自於人性，您跟老闆都是好人」、「老闆人真的不錯又客氣，也會記得一些常客」、「永和人有愛心讚！平安」、「台灣人就是有人情味」、「永和處處有溫情」、「兩位都是有美德之人，人就是要基於信任才能達到和諧」、「這才是老闆有氣度的風範，出門在外讓人覺得一點也不擔憂」。

貼文PO出2天後爆出唐寶寶事件，由於事件內容類似，又剛好都發生在永和，因此也有網友酸說，「一樣是永和店家，某餐廳連40元都要驚動警察，真的笑死人了」、「看到這篇，強烈對比另一鹹酥雞店家」、「還好老闆沒報警」、「感謝老闆沒有浪費警方資源，老闆生意興隆喔」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

▲網友留言酸炸物店老闆。（圖／翻攝自Facebook／我是永和人）

回顧唐寶寶整起事件，一名媽媽日前在臉書發文表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元的炸物，結帳時發現忘記帶錢包隨即道歉。但店家卻打電話報警，還怒嗆「我才不管他是什麼症」，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話，讓媽媽痛心認為這起事件就是老闆在欺負兒子。

文章曝光後也引起網友群情激憤痛罵，還灌爆該家店的Google評論頁面，導致該頁面最後直接顯示「永久停業」。事後，炸物店老闆請友人代為發聲明，稱自己2天沒進食和睡眠，已服用精神鎮定劑；唐寶寶母親也說，本意並非要把店家搞垮，希望網軍停止。

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