3度遭「屎尿水」灌門縫！台中女嚇壞急報警　真兇竟是樓下鄰居

▲男子不滿樓上住戶噪音，又害自家天花板經常漏水，竟裝屎尿水灌進鄰居家門縫。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名72歲林姓老翁質疑樓上住戶地板龜裂、水管破損，導致自家天花板經常漏水，又經常製造噪音，1個禮拜內竟3度持疑似裝有尿液或糞水的寶特瓶，倒進鄰居住處門縫，鄰居嚇得報警處理。雖林翁辯稱倒的是茶水，但台中地院仍依恐嚇危安罪將他判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決指出，林翁與蔡女為某社區大樓的3、4樓鄰居，但林翁認為蔡女地板龜裂且水管破損，害他家裡的天花板經常漏水，還刻意在凌晨製造噪音，因此在去年5月31日、6月4日、6月5日凌晨，持疑似裝有尿液或糞水的保特瓶，傾倒於蔡女家門口門縫，進而流入家裡。

蔡女見不明液體流進家中，擔心人身安全，決定報警處理。警方經調閱監視錄影器畫面，循線查獲嫌犯正是住在樓下的林翁，依恐嚇危安罪起訴。

林翁被逮後坦承的確有把液體倒在蔡女家門，但倒的是「茶水」，而且之前就有警告過蔡女如果再製造噪音，就要去她家倒茶水，但沒有恐嚇的意思。不過，擔任該社區的物業管理公司林姓主任表示，不記得林翁曾要她轉達此事。

法官認為，林翁刻意於凌晨時至鄰居住處傾倒不明液體，顯然已有暗示對方住處恐隨時遭不明人士傾倒不明液體，一般人見狀，當下自然驚恐萬分，使人心生畏懼，因此依恐嚇危安罪判處林翁拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。