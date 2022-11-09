表現差「變奴隸」坐離島區隔離　小學荒唐師...暴怒狂吼童全被錄

記者游瓊華／台中報導

台中市一名小學陳姓導師遭家長集體投訴，包括將學生分類，表現好的就發放「薪水」，表現不好的就公開叫他們「奴隸」；還未經家長同意就把學生帶去剪髮，對表現不好的孩子還設立「離島座位區」隔離，甚至開學已經2個月，全班學生竟還沒有離開教室上過體育課，甚至還會暴怒狂吼學生。家長不滿怒向又向人本基金會申訴，人本一查驚現，陳姓老師竟是兒虐慣犯！

▲上課稱學生「奴隸」、「逼剪髮」，兒虐惡師暴怒狂吼童回家哭訴不想上學。（圖／記者游瓊華攝）



▲人本基金會今天召開記者會揭發陳師惡行。（圖／記者游瓊華攝）



人本基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑表示，陳師在2008年任教某間國小時，曾遭社會處依違反《兒童及少年福利法》開罰6萬元，在當年更是教師管教學生觸法被罰首例，但過去14年來都仍在原校，沒有轉校過。

家長們集體投訴，陳師稱學生們為童工，表現好者會獲得薪水（餅乾），沒有獲得薪水者就稱為「奴隸」，惡劣的陳師會將「奴隸們」叫上台拍照傳給家長，讓家長們傻眼。

A家長表示，孩子上學前說「陳老師說我的頭髮該剪了」，中午到學校接孩子放學，竟看到自己的孩子頭髮已經被剪短。家長怒向學校及教育局投訴，但扯的是， 10月、11月，該師竟又在未告知家長狀況下，再次把孩子帶去剪髮，甚至錄影嘲諷學生「乾脆理光頭好了」！

C家長投訴，自己的小孩被陳師擔任小組長，如果組員犯錯、吃飯慢、環境整理不佳都是小組長的責任，陳師竟要求小組長罰站，且還授權小組長辱罵組員，造成孩子們之間的對立。

另外，對於表現好的組長、組員，陳師還會發放「薪水」跟「年終獎金」（糖果及餅乾）而表現不好者，陳師會公開宣稱，「沒有薪水的小童工在班上就等同老師的奴隸」。

有關人本教育基金會今（9）日上午召開記者會指台中市某國小導師疑似體罰學生案件；台中市教育局表示，今年9月19日曾接獲家長在局長信箱陳情該師有教學不力情形，內容未提到體罰事項，這段期間教育局未接獲學校通報教師體罰案件；11月5日有家長在教育局長信箱陳情，家長雖未依系統要求做確認回覆動作，但教育局在瀏覽信件接獲內容後，相當重視，立即請學校啟動調查。

學校今(9)日上午已召開校事會議，火速成立霸凌調查小組，今天下午將召開教評會，嚴格調查討論有關該導師的停聘、解聘或不續聘事宜。