陳時中競總：蔣萬安辭立委是「茶壺風暴」　空心米煮多久都不美味

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

對於國民黨台北市長候選人蔣萬安是否辭去立委職務，蔣萬安日前意有所指表示，就像煮飯一樣，飯煮熟了，電鍋才會跳起來，要悶一下才會好吃，悶到恰到好處才會好吃；不過，陳時中競選總部總幹事吳思瑤9日受訪說，這是國民黨內的茶壺風暴，且「空心米你用什麼電鍋、煮多久，它都不會美味」。

▲陳時中競選總部今天舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

吳思瑤說，電鍋煮飯的前提是要是好電鍋、好的米，蔣萬安是不是真材實料的候選人，這段時間他在辯論會上的表現大家都看得清清楚楚，要當好米而不是空心米，「空心米你用什麼電鍋、煮多久，它都不會美味」。

吳思瑤說，蔣萬安要不要辭立委是國民黨內部的茶壺風暴，就她對台北政壇的了解，蔣萬安民調確實一日不如一日、每下愈況，所以高層希望使出殺手鐧，要求蔣萬安辭立委達到下猛藥的效果，但蔣萬安本人似乎還有他自己的政治盤算和猶疑，而陳時中競選總部不會去理會國民黨陣營選舉戰略的運用。

另對於民進黨昨天提出北北基桃「首都通交通月票1200」政見，但蔣萬安稱早就提出類似想法酸「跟拜」，吳思瑤說，完全不是這麼一回事，蔣萬安今年提出來的是1280、很不具體的方案，對比民進黨不只是想法，更有具體的作法，還串連了北北基桃縣市首長候選人，用區域聯合治理的思維和高度，也有中央政府資源挹注，與蔣萬安講的「空話」完全不同，歡迎他隨時「複製貼上」，不要提出讓人瞠目結舌的政見。