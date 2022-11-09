高虹安深陷助理費爭議　調查局長：毋枉毋縱查明真相

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安深陷助理費風波，對於相關偵辦進度，法務部調查局長王俊力9日表示，一定秉持行政中立的立場依法調查，他相信本案一定會毋枉毋縱，依照客觀證據查明真相。法務部長蔡清祥則回應，不曉得檢舉案件內容為何，相信各承辦檢察官會指揮警察或調查站，查證一切有關證據。

國民黨新竹市長候選人林耕仁近期追打高虹安任用男友當公費助理的爭議，儘管林耕仁昨取消至調查局遞交證據行程，相關議題仍持續延燒，上午更有媒體報導指出，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間，年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，質疑高、李涉犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部等列席，就2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效等議題，進行專題報告，並備質詢。

對於高虹安涉及助理費爭議，蔡清祥在立法院受訪被問到是否有收到檢舉？目前偵辦進度？蔡清祥表示，不曉得檢舉案件內容為何，他相信各承辦檢察官會指揮警察或調查站，查證一切有關刑事案件的證據。

法務部調查局長王俊力則表示，一定會秉持行政中立的立場，依法來調查，那麼有關於民眾的檢舉資料，已經發交給北機站，他們將來會在檢查官指揮之下，然後依照既有的偵查程序來進行調查，他相信本案一定會毋枉毋縱，依照客觀證據查明真相。

對於媒體追問，立法院開議期間不會搜索，證據保存部分是否要特別謹慎？蔡清祥表示，不會，會按照既有程序來進行蒐證，不會受到任何影響。王俊力則表示，這些在專案小組未來都會考量，不是問題。