陳時中不提告！　徐巧芯反嗆：佛心不告是怕法院認證？

▲陳時中、徐巧芯。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝自Facebook／徐巧芯）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨台北市議員徐巧芯指控，民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」，陳時中今日受訪時表示「個人不提告徐巧芯，不會讓她蹭聲量」。對此，徐巧芯稍早回嗆陳時中，既然聲稱抹黑為何還佛心不提告？難道是怕被法院認證？

徐巧芯6日曝光公布一系列照片、影片，指控陳時中對已婚的李雅玲伸出「鹹豬手」，民進黨議員候選人詹晉鑒8日赴台北地檢署，向徐巧芯告發違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選。而陳時中9日上午前往萬華富民市場時被媒體詢問是否會對徐巧芯提告？陳時中則回應，這種持續不同的抹黑造謠實在不足取，「我個人不會提告，不會讓她這樣蹭聲量。」

對於陳時中不提告，徐巧芯稍早於臉書上表示，「我成為了繼吳子嘉說陳時中貪污卻沒被告之後，民進黨一直聲稱是抹黑但是卻不願意提告的。昨天斑斑還在嗨，結果陳時中根本沒有要告好嗎。」

徐巧芯質疑，陳時中團隊既然認為她在抹黑，為何還佛心不提告？難道是怕被法院認證？或擔心屆時被她列為證據的內容，被檢調啟動調查？更嗆聲詹晉鑒，「還好有其他人傻傻告了，真的歡迎提告！」