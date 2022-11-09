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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政策目的是什麼？黃珊珊批綠營1200月票：為選舉開支票不可取

記者陳家祥／台北報導

民進黨北北基桃4縣市首長候選人8日共同召開記者會，推出1200交通月票，範圍更大外，也把台鐵、國道客運、公共自行車等納入。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊9日受訪說，這是要讓原來通勤的人減少費用？還是你要增加、讓自有運具的人跳過來坐公共運輸？這才是最重要的，如果政策不能把用自有運具的人跳過來用大眾運具，這補貼是沒有意義的。

黃珊珊說，1280交通月票的政策台北市政府已經推出好幾年，在她當議員的時候希望市政府推，這4、5年都是用市府自己的力量來做這件事，「那時候的部長應該是林佳龍吧，所以他們那時候都沒有想到做那件事，突然間選舉的時候突然拉出來」。

黃珊珊表示，這精算起來，北北基比較容易的原因，因為是一個都會區，把其他的拉進來，有那麼遠的縣市，如果加上一些公車、轉成，這些加起來，我不知道他們怎麼算出來；而且降的比都會區還低，覺得對桃園這種縣市來說，他們負擔得起嗎？

「中央如果要給錢，重點在於說，這個是讓通勤族來坐？還是讓更多的人回到大眾運輸？」黃珊珊強調，政策要有目的性，而不是單純發錢。是要讓原來通勤的人減少費用？還是你要增加、讓自有運具的人跳過來坐公共運輸？這才是最重要的，如果政策不能把用自有運具的人跳過來用大眾運具，這補貼是沒有意義的。


媒體追問，中央要補貼的話預計需要30億，但交通部只願意一次性的補助，後續還是還要地方政府自籌？黃珊珊說，像去年調升的4%軍公教，第一年是由中央補助，第二年就是地方政府自籌，「中央永遠玩這種把戲，我今天開了一張支票結果地方政府買單」。

黃珊珊表示，台北市、新北市，本來自己就在運作的事，接下來其他的城市負擔得起嗎？重點是在於這個，一個政策沒有長遠規劃，開了支票就是為了爭取這次選舉的勝利，這樣非常不可取，財政紀律不能因為這樣子而成就某個政黨的利益。

▲▼黃珊珊走訪北投中繼市場。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊走訪北投中繼市場。（圖／記者陳家祥攝）

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