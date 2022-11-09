蔣萬安「自詡」、「瞠目」不會念　陳時中酸：可能矽谷待久了

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安日前批評民進黨時，把「自詡」說成「恣意」，又質疑綠營側翼傾巢而出，令人瞠目結舌，卻把「瞠目」念成「躺目」，引發討論。對此，民進黨台北市長候選人陳時中9日上午受訪酸說，蔣萬安可能在矽谷待久了吧。

陳時中競選總部發言人發言人羅浚晅昨天則說，最合理的推論就是，蔣萬安說的稿子都是別人寫的，如果是自己寫的，不可能念錯，「連國小生都念得出來」，蔣萬安還念錯，其實從辯論會中就可以看出端倪了。

▲陳時中上午前往富民市場掃街拜票。（圖／記者呂晏慈攝）

此外，陳時中今天上午前往前往富民市場掃街拜票前受訪時，媒體也關注，根據《菱傳媒》公布最新的台北市長候選人支持度網路調查，蔣萬安為36.48%，小幅領先陳時中的33.47%和黃珊珊的27.97%？陳回應，每一個選區都是需要努力的，每一位選民都是要爭取的，要持續努力，並分享他最近掃市場、廟口開講反應好，有充分信心會勝選。

至於民進黨昨天公布北北基桃共同政見，主張推出1200元「首都通交通月票」，被質疑財源從哪裡來？蔣萬安自稱早有提出類似想法？陳時中說，該政見是透過節省費用提供經濟誘因，主要的精神是區域治理，目標是讓人民使用公共運輸更方便，行政院也正面回應，將來要持續溝通。

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳時中今天上午前往富民市場掃街拜票。（圖／記者許靖騏攝）