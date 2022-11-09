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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘嗆柯文哲自以為大法官　「高虹安用助理費公積金＝貪污」

▲▼民眾黨新竹市長候選人高虹安前往北機站遞交證據。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者黃彥傑攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安陷入助理費風波，民眾黨主席柯文哲則稱大家一起出錢當公積金「很正常」，對此，民進黨團總召柯建銘9日提出3點質疑，他指出，柯文哲不是大法官，台灣更沒有習近平、金正恩的人治極權，「高虹安用助理費的公積金＝洗錢、貪污」。

​柯建銘對於柯文哲昨稱公款私用很正常不以為然，在臉書發文列舉3點質疑，第一、公款可以私用？不涉貪污？第二、人頭助理、領公款轉為政治獻金也合法？第三、助理加班費回收成「公積金」成小金庫，然後私用，這不是洗錢，什麼才是洗錢？不涉貪污治罪條例（7年以上）？不涉政治獻金法？

柯建銘指出，法律是嚴肅的，檢察官論告、法官審理，是依法辦理的，證據到哪辦到哪，不要說國家機器在抄家滅族，這是新政治價值？白色價值？還是賴香伶比較正派知道台灣是法治國，說她辦公室沒有助理捐公積金，清白參選。

柯建銘直言，去年轟動一時的「翁茂鍾案」，詳記每日行程及見面人、對話內容，引發百官行述圖。高虹安之「公積金」內帳，鉅細靡遺記帳方式，是「大數據、數位化翁茂鍾模式」，很易按圖索驥、順藤摸瓜的。

對於林耕仁所具資料，柯建銘表示，高虹安用AI、大數據、人工智慧調和式作帳方式，碰到法治國的台灣，這種方式是無用的，不是柯文哲大法官說了算，沒有第16個大法官，台灣更沒有習近平、金正恩的人治極權，用助理費的公積金＝洗錢、貪污。

柯建銘解釋，立委薪水以外本就有相關補助，包含：每個月行動電話費1.2萬、文具郵票費1.5萬、服務處租金補助費2萬、辦公事務費14,672元、油料費1.74萬、交通費實報實銷，另立「公積金」只自證洗錢、貪污而已。

柯建銘指出，違反勞基法的「慣老闆」，違反勞基法第22條第二項，強迫回捐等同薪資未全額給付，台北市政府勞工處應主動介入調查，一千萬全國勞工都在看，就看柯文哲如何處理了。

柯建銘批評，高虹安每次開記者會，都是犯罪自白書大公開，自證有罪，學柯文哲MG149貼滿牆壁，「但妳卻不給看，看也看不到，記者要問也不給問，這什麼招式？」

對於高虹安指責林耕仁派人臥底、是水門事件，柯文哲也稱：「先回答資料從哪裡來的再說」對此，柯建銘批評，一竿子推給國家機器，內部人是誰她還裝不知？昨晚連趙少康、李永萍都說了，「不要再推給國家機器，這件是有問題的。」

柯建銘指出，案重初供，高虹安前言不對後語，狡辯罪加一等，檢察官、法官對如此重矚案件，依法律、證據辦案，「法庭訴訟策略先想好，認罪與否？妳的律師在哪裡？」

柯建銘指出，高虹安告盡每一個人，又犯誣告，到北機站檢舉別人，還是自首？投案？檢調不會成為她變魔術的道具。且高虹安助理會冒刑責做偽證？會馬上轉污點證人，認罪協商以自保的，否則共謀共同正犯，7年以上有期徒刑，有此死士？

對於相關法律問題，柯建銘解釋，最嚴重：一行為犯數法，數行為犯無數法，又一罪一罰，他呼籲，高虹安應誠實面對自己，面對事實，不要相信白色價值，自為危機製造機，以危機養危機，律師費不可省，組好律師團方為上策，選民緩找，選舉放一邊，今天爆的新問題，更是核爆，更難善了，「才開始而已，須靜思！」

對於林耕仁突然收手，柯建銘表示，原因很快水落石出，不會是世紀之謎，「據聞」，國民黨喬到凌晨3時，三人勉強開記者會的休兵定調結論，「可惜柯文哲不領情，說林耕仁遇到政治就轉彎。」

對於林耕仁揚言，柯文哲不道歉要把資料送到北機站，柯建銘表示，這是演假戲，「媒體早就披露，檢舉人10/17、10/18早已向調查局檢舉了」，相關資料早分送到各單位了，不會有保命符，「林耕仁不要騙人騙己！忽軟忽硬！忽硬忽軟！」

對於外界謠傳林耕仁爆料是綠營借刀殺人，柯建銘更是喊冤，直言兩兵交戰，有刀就砍都來不及了，借刀給敵人，萬一刀被敵人收了又不砍，「我豈會白痴至此？」

柯建銘指出，自己和沈慧虹、發言人劉康彥，上週二已被林耕仁提告意圖使人不當選、加重誹謗，選戰是你死我活的，「深藍名嘴說我借刀殺人、餵資料給林耕仁，用來騙國民黨、亂國民黨可以，是別有目的！」他更直指，衝突、矛盾在藍白間，答案也應在藍白及外部勢力下找。 

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高虹安2022九合一大選2022新竹市長林耕仁柯建銘

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