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批林智堅、沈慧虹「落跑2人組」！林耕仁停戰高虹安「改打民進黨」

▲▼ 林耕仁與國民黨團召開記者會。（圖／國民黨團提供）

▲林耕仁與國民黨團召開記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁昨宣布暫停揭發民眾黨對手高虹安助理費弊案後，9日上午他改為檢討新竹市政，猛攻前市長林智堅任內改造新竹動物園所產生的問題。林耕仁痛批林智堅，把新竹動物園變成動物標本館，而不是動物園，稱林智堅、沈慧虹是「落跑2人組」。

林耕仁今天來到立法院國民黨團召開「新竹市政揭弊三部曲之首部曲」記者會，由書記長李德維主持、總召曾銘宗、新竹市立委鄭正鈐、新竹市議會國民黨團書記長陳治雄出席。林耕仁針對新竹動物園進行猛攻，指前市長林智堅過去7年多任期，「污了那麼多公帑、耗了那麼多人力物力，CP值有符合市民期待嗎？」

林耕仁指出，林智堅把幅員不大的動物園塞入了餐廳、超市，讓動物園水泥化，施工期間動物陸續死亡，開幕後還摔死紅毛猩猩，如今動物品種從原本70幾種減少為30幾種。他於是痛批：「林智堅把新竹動物園變成動物標本館，而不是動物園！」「林智堅、沈慧虹是落跑2人組！」

陳治雄則點出新竹市「將軍村」問題，指竹市府根本沒有照原計畫進行「復舊、復古」，找了沒有經驗的設計師，導致很多地方設計不良，中間還多次變更計畫，趁機增加預算2億多，而招標也多採限制性招標，「根本不了解市政府為何做這麼多突兀的動作？林耕仁當選後，半年內一定徹查到底，給市民真相！」

鄭正鈐則點出世博館問題，指林智堅要把世博館改成兒童探索館，原本預估1年半工程但卻拖了5年還沒有成果，之前也曾承諾去年暑假要開幕，但現在不只跳票，今年9月更爆出廠商財務不佳而解約之事。曾銘宗表示，新竹市府到底有沒有把經費用在刀口上？國民黨團會把這些問題提報到財政委員會，要求審計部進行專案查核，假設發現涉及不法，也會請審計部盡速移送法辦。

李德維表示，林智堅興建新竹市立棒球場卻造成職棒球員受傷，新竹市立動物園則造成動物悲鳴，「市民要好好來思考，1126要讓沈慧虹成為林智堅的接班人嗎？市民要再忍受4年、8年嗎？」他強調今天只是「首部曲」，未來會持續監督新竹市政。

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