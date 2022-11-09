每次選就傳婚變！陳麗娜台上激吻老公照片曝　自爆親出一身汗

▲陳麗娜貼出跟老公楊敏郎的深吻照，粉碎婚變傳聞。（圖／翻攝自陳麗娜FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨前鎮、小港區高雄市議員陳麗娜這次參選力拼六連霸，近日她在FB粉絲專頁PO出自己跟先生，前高雄市議員楊敏郎在台上的激吻照，自爆「人家害羞啦...一身汗了…。」事實上，她過去曾自嘲，選舉幾次，外面就傳她離婚幾次，這次競選總部成立，她在台下支持者慫恿下擁吻先生，直接粉碎外界的婚變傳聞。

▲陳麗娜過去曾擔任復興航空空服員。（圖／翻攝自陳麗娜FB粉絲專頁）

現年52歲的陳麗娜，在大學畢業後，找到的第一份工作，考上復興航空當空服員，並服務了4年。不過，在與出身政治世家的先生楊敏郎結婚後，因發生華航空難的事件，家人擔心工作風險高，才退下來離開空服員行列。之後意外接下市議員公公楊振添的棒子，就此踏入政壇，至今已經五連霸。

不過，外界頻頻謠傳陳麗娜婚變，她過去曾為此自嘲，每選舉幾次，外面就傳她離婚幾次。這次她在競選總部成立時，在台上與先生擁吻，更在粉絲專頁PO出照片，自爆「哇～～親親，人家害羞啦...一身汗了…你遇過嗎？」直接粉碎不實謠言。

底下支持者也紛紛留言表示，「把這甜蜜的一吻，化成無比的力量！衝刺再衝刺！高票當選連任！」、「11月26日當選要喇舌」、「正常夫婦！可以可以！比對北部那個，不提了！」、「親的好！開票當選那天，要親十個！！」、「甜蜜有力的後盾支持、麗娜加油！」

▲陳麗娜這次將以無黨身分，再次參戰市議員。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，身為五連霸議員的陳麗娜，原宣布今年不再競選連任，要交棒給自己的幕僚，但卻在參選登記截止的最後一刻反悔，「突襲壓線參選」引發風波。為平息黨內爭議，她也赴市黨部遞交退黨聲明書，強調不參與國民黨配票，這次要以無黨身分參戰。