蘆洲爆「都更犯罪」　2個月5起大火！千坪廠房燒毀

▲消防人員灌水搶救後，被燒毀的鐵皮屋頂與鋼架散落一地。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

新北市蘆洲捷運站後方，過去2個月連續發生5起工廠大火，總計燒毀近50間、占地上千坪的違章廠房，雖未造成傷亡，卻讓附近居民陷入恐慌，由於有居民在火災現場聞到汽油味，加上這塊地位於新北市政府預計投資300億元開發的「銀河灣計畫」內，存在龐大的都更利益，警消懷疑可能有不肖地主、建商、都更蟑螂或黑幫勢力幕後教唆縱火，正深入追查中。

▲新北蘆洲近來連續發生火警，造成居民不安，質疑是不肖分子因都更利益惡意縱火。

今年9月6日凌晨2點多，原本寂靜的新北市蘆洲區仁愛街212巷內，突然傳出1輛接1輛的消防車警笛聲，刺眼的紅色警示燈劃破黑夜，附近居民被驚醒後紛紛探頭察看，只見巷弄後方大片違章鐵皮工廠陷入火海，烈焰衝天的駭人景象，讓他們無法再入睡，消防人員最終花了3個小時才將火勢撲滅，所幸無人傷亡。

▲附近居民拍下火災景況，只見鐵皮工廠陷入火海，濃煙直竄天際。

「9月6日只是一個開端！」當地居民陳先生氣憤地說，緊接著9月24日、10月11日、15日、31日4天，包括仁愛街212巷、三民路、復興路等地點，也接連在深夜發生鐵皮廠房大火，5起火災共燒毀近50間、上千坪廠房。

▲蘆洲近日連續5起火警，總計燒毀占地逾千坪的鐵皮工廠。

警消調查，這5起鐵皮廠房大火，3起集中在仁愛街，發生時間都在凌晨2點至5點間，由於這段時間完全沒人上班，因此無人傷亡，雖然有居民表示曾在現場聞到汽油味，但轄區警消不願證實，只低調表示不排除任何可能，目前已將該地區列管為重點巡防熱點。

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