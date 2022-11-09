女大生遭性侵懷孕求「放過我！」囂張狼師嗆：不是處女別裝清純

▲南京大學國際關係學院黨委副書記周恆遭學生指控性侵。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸爆出校園性侵案！一名南京大學王姓女畢業生近日爆料，自己在學期間遭該校國際關係學院黨委副書記周恆性侵，還導致她懷孕流產，而根據王女公布截圖，她曾多次求饒「放過我吧」，但對方仍不為所動，甚至狠嗆「都不是處女了，XXX早把妳破了，就別裝清純了好嗎？」目前校方已成立專班調查，承諾會根據調查結果依法處理。

根據《華夏早報》報導，王女在檢舉信中表示，她是南京大學政府管理學院的畢業生，2018年她還在學校讀書時，曾被周恆性侵並懷孕流產，信中還附有她與周恆的微信聊天截圖，只見「周恆老師」先是表示，「房間已經定了啊，快點來！不來的後果自行承擔哈。」王女則哀求，「老師，請您放過我吧」、「我真的來不了，你能不能放過我啊？」

▲女學生揭露與周恆對話。

另一張時間為2018年10月7日晚間8點10分的聊天截圖中，周恆更嗆「都不是處女了，XXX早把你破了，就別裝清純了好嗎？」王女回復，「不太舒服，明天就不去了。」不料周恆又語帶威脅表示，「請假超過一周就需要導師簽字哦，請假超過兩周就需要副院長簽字哦，你這個學期累計請假多長時間了？超過一個月就必須休學哦，別說我沒提醒你哈。」

報導指出，周恆和王女關係曾經相當要好，王女也在檢舉信中指出，「周恆老師，您曾經如此信任我，任命我為學生幹部，並把我增選進入南京大學政管學院學生會主席團。受您的恩惠很多，也曾經幫助您幹了很多壞事。現在，經過徹底反省，我做出了舉報您的正確決定。」

▲檢舉信內容曝光。

消息一曝光，隨即引發網友瘋傳，該檢舉信也已被發送至全國所有985所高中。南京大學8日通報，針對網路上出現對該校政府管理學院周某相關問題的檢舉，校方黨委高度重視，第一時間已成立專班調查核實，將根據調查結果依法依規處理。

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