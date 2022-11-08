和女友一晚啪3次挨告！他喊冤「有給1千被嫌少」　法官判無罪

▲屏東一男子被女友控性侵，他喊冤說，因為他一晚和女友發生3次性關係，卻只給她1千元，女友嫌少才告他。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一女子小琪（化名）提告，指控她到男友阿杰（化名）家時，被他強壓在床，一晚性侵3次得逞。阿杰則在審理時喊冤說，他事後有給小琪1千元，她嫌錢太少才說要告他。法官認為，小琪證詞前後不一，且案發後她仍和阿杰一同上旅館，和一般被害人反應完全不同，難以認定阿杰有違反小琪意願和她性交，因證據不足，判阿杰無罪。

小琪指控，阿杰於去年7月15日晚上8時許，在他住處強行將她壓在床上性侵，又在深夜11時、隔日清晨4時許，2度強壓她的頭逼口交，共對她性侵3次得逞。

全案審理時，阿杰坦承有和小琪發生關係，但過程中小琪並沒表示不願意，且小琪回家前，他還給她1千元，隔了幾天兩人又在汽車旅館約會，小琪才表示他那天只有拿1千元給她，錢太少讓她很不高興，要告他。

屏東地院審理，認為小琪前後證述不一，且15日第1次性行為後，兩人曾一起外出購物，卻又返回阿杰住處過夜，發生第2、3次的性行為，17日小琪又再度和阿杰上汽車旅館，並在偵訊時表示「阿杰給我錢，是性關係的對價，還是男女朋友幫助，我覺得都有」等語，表明該3次性行為是基於金錢對價所為，且與阿杰當時仍為男女朋友關係，難以認定阿杰違反小琪意願和她性交，因證據不足，判阿杰無罪。