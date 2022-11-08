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社會 社會焦點 保障人權

屏東返鄉女遭3男性侵...2人當爸、1人是「鄉代表候選人」已被羈押

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小美決定提告。（示意圖／取自123RF）

記者曾筠淇／綜合報導

「被告三人已被羈押！」家鄉在屏東的小美（化名）2年前決定返鄉，帶著滿滿熱情的她，都會透過親自互動來認識人，怎料卻因此被貼上「很像玩具」的標籤，不斷被性騷擾，甚至被3人侵犯，起初她還隱忍著，但對方實在無悔意，讓她下定決心提告。

小美在臉書上發文，提到她2年前帶著熱情返回自己的部落生活，並透過親自互動來認識所有人，因此即便有人說「你要小心，少跟XXX一起」，她也心想著「怎麼可能」。然而她的善良卻被辜負，她漸漸被貼上「來者不拒」、「人人好」、「很像玩具」、「誰都可以」的標籤，隱忍大大小小的性騷擾。

「是的，我被侵犯了。」小美說，當天是父親節，她才和爸爸說自己一切都好，就被3位部落的哥哥侵犯，且其中兩位已為人父。她形容自己當時就像被扔掉的垃圾，只能用剩餘的一點點力氣打電話求救，而一到家，「就是洗澡，我恨不得把我身體他們碰過的每一個地方都刷乾淨」。

事發後因為焦慮、失眠，小美決定看身心科，後來醫師協助通報社會局、聯繫里港分局處理，事件也在非本人報案的情況下進入司法程序。在正式走入司法程序前，那3人有「被動的」傳訊息道歉，但內容卻是「XXX有家庭，希望你不要針對他」、「我可以停止選舉，可不可以給個機會當面道歉」，這些內容對她來說，就只是想息事寧人。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲文章被轉發4000多次。（圖／翻攝自Facebook）

小美表示，去分局做筆錄的前一天，她遇到這3人中的其中一人，想不到對方還在大眾面前裝作若無其事的樣子，並和她搭話。當下她嚇得離開現場，恐慌發作，而那也是壓垮她的最後一根草，她心想自己如果不提告，事情是不是就被草草處理？因此最後她便流著淚說，「我要告」。

身心嚴重受創的小美後來決定到台北，一邊養病也一邊面對複雜的司法程序。她說，部落那流傳許多不實的版本，多是對她有害的言論，「像子彈般，打中我已殘破不堪的心靈」，每每聽到傳言，她都覺得自己活得很累，但也只能在夜晚默默哭泣。

回想驗傷那天，小美躺在內診椅上，雙腳一被打開就想起事發的恐怖記憶，只能哭著大喊「我不要！」這件事情的受害者不只有她，她的父母、家族也都被傷害了。

小美最後更強調，女生穿得怎麼樣、要不要喝酒，都是自己的選擇，並不代表是給人侵犯她的權利。她也透露，此案已在審理中，「被告三人已被羈押」，希望自己下次被提起時，是「勇敢」而非「被侵犯」。

根據《聯合新聞網》報導，其中一人是參選某鄉的代表候選人，不過因判決還沒確定，所以目前未被選委會撤銷參選資格。

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