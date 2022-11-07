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傳播妹陪玩忽斷片　醒來竟被說「叫床的聲音像小孩」！客人慘了

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲傳播妹陪玩音樂桌竟斷片遭性侵，醒來後完全沒記憶。此為示意圖，（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

胡姓男子2018年9月間點了傳播妹小薇（化名）陪玩音樂桌，並提供咖啡包毒品供小薇施用。小薇施用後意識不清，昏睡6小時，醒來後發現衣著不整，胡男還對她說：「你叫床的聲音像小孩」。小薇怒控性侵，最高法院審理後，將胡男判刑3年半定讞。

判決指出，胡男於2018年9月22日下午，以通訊軟體聯絡某傳播公司，要求派遣音樂桌傳播小姐陪伴5小時，並由他提供咖啡包毒品供傳播小姐施用助興，公司遂指派小薇在下午5點前來。胡男就提供含有苯二氮平類鎮靜安眠劑、愷他命、卡西酮之毒品咖啡包給小薇飲用，小薇喝下不久後就因藥效發作而意識不清，自晚上10點開始昏睡。

小薇一睡睡到清晨4點多，醒來後發現自己衣衫不整，沒想到胡男竟還對她說：「你叫床的聲音像小孩」。小薇這才發現自己遭性侵，趕緊連絡公司，並到醫院驗傷、驗尿，隨後對胡男提出性侵告訴。檢方偵辦後，對胡男提起公訴。

法院審理時，胡男否認犯罪，辯稱他當時快要去勒戒，想把手上的毒品咖啡包用完，所以才會找傳播公司並點了音樂桌陪玩，自己在跟傳播公司經紀人洽談時有說清楚。而當時他將毒品咖啡包放在桌上，小薇應該有吃，因為小薇陪他玩遊戲的時候情緒越來越high，之後自願與他發生性行為，她的意識是清楚的，自己並無乘機性交。

一審法院不採信，將他判刑4年10月。上訴二審後，高等法院根據小薇的供詞「我到旅館時，先跟胡男聊天...之後喝了1杯他提供的咖啡包，沒多久我就沒有意識了，發生什麼事我都記不得，清醒的時候已經是凌晨，他坐在椅子上，說我勾引他、我的叫床聲音像小孩子在哭...我不清楚時間過了多久...事後我男友及傳播公司的人都跟我表示，我到旅館待超過5個小時，他們都有打電話給我，他們說我有接電話，但是我對這些事情完全沒有記憶。」另外醫院也從小薇體內驗出多種毒品混合的反應，因此高院認定胡男確實性侵，但考量胡男在二審期間願意提供10萬元和解，只是小薇不接受，高院仍改判刑3年6月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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