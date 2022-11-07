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社會 社會焦點 保障人權

誠徵女優「20次片酬1000萬」　3小模遭百公斤壯男騙上床

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床。（圖／免費圖庫pixabay）

▲鄭姓男子以拍攝A片為由，詐騙3名小模見面發生性關係。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新竹鄭姓男子從5年前起，在網路上以徵選A片女優為名，吸引女性網拍小模私訊應徵，分別以20次1000萬元、10次450萬元不等價碼簽約，結果前後6名女子上鉤，傳送個人不雅影照，其中3女赴約「試鏡」，分別與鄭男發生多次性關係後，始終拿不到片酬才知受騙，台北地檢署7日依加重詐欺與妨害性自主罪嫌起訴鄭男。

據了解，鄭姓男子體重破百公斤，身材壯碩，平常以「雨」、「小雨」等化名，在許多臉書外拍社團中，貼文徵求女性演員，年紀輕輕的小模小芹(化名)在2021年間，因為好奇而私訊鄭男，雙方達成拍10片，片酬450萬元的拍攝條件。

小芹到指定的旅館房間，現場只有鄭男，鄭男聲稱自己就是男優，而且身兼攝影師，小雅不疑有他，當場簽下拍攝合約，並依鄭男指示發生性關係，但事後小芹得到通知，公司認為「試鏡」效果不好，小芹不甘心被打槍，要求再次試鏡卻被拒絕，這才覺得怪怪的，報警控告對方涉嫌性侵。

警方循線找到鄭男，鄭男否認違反小芹意願，辯稱自己是透過雞頭找小芹做性交易，而且他也付了4000元的性交易費用，過程中，他有詢問小芹是否願意接受攝影，小芹也同意了。

▲桃園市許姓男子前年6月間與2名女大生共進晚餐，事後再轉進酒館飲酒回宿舍，趁著酒意接連對2女性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲受害人拍攝多次性愛影片後拿不到酬勞，才發現被騙。（示意圖／pixabay）

不過警方翻看鄭男手機，除了找到小芹簽下的拍片合約，還有另1位女性的合約，警方察覺有異，報請檢察官指揮，前往鄭男住處搜索，赫然發現鄭男的電腦裝設「沙盒程式」，可以同時登入不同的臉書、LINE帳號，且先後與至少6名女子談過A片拍攝事宜。

其中1名被害人小雅(化名)向檢警表示，她之前的確在網路上和人談好要拍20次，酬勞1000萬元，但是她拍了17次後，對方就開始以男優時間喬不攏等理由，一再拖延後續拍攝，小雅曾要求先給付半數片酬，也遭到拒絕。

還有1名被害人則是約好拍10支A片，酬勞450萬元，但也是拍了3次就不了了之。另外3名女性則是在網路上與鄭男交涉期間，雖然應鄭男要求，提供自慰、裸露影照，但最後都沒能談成拍片，因此沒有與鄭男見面發生過性關係。

鄭男面對相關事證仍堅稱無辜，他說自己裝設「沙盒程式」是為了要玩「ZOO KEEPER」遊戲，相關拍片合約則是因為他想練習寫契約，所以隨便從網路上抓下來的，堅稱沒有性侵，但檢察官認為，鄭男是佯稱拍攝A片可賺錢，騙被害人發生性關係，觸犯《刑法》以其他違反其意願之方法而為性交罪，以及加重詐欺罪，將鄭男提起公訴。

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