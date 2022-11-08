溫朗東翻高虹安疑說謊證據「助理都沒加班」　「上繳87萬哪來的？」

▲公督盟網站顯示，高虹安在問卷中填寫助理工時，並未有加班問題。（圖／溫朗東臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁近日質疑民眾黨候選人高虹安，透過助理加班費上繳個人小金庫，計算公費助理上繳達87萬5861元。對此，作家溫朗東8日也翻出公督盟的網站資料，質疑高虹安說謊，因為在「助理每周平均工時」部分，高虹安填40小時，沒有加班問題，但既然沒有加班，助理加班上繳的87萬5861元怎麼來的？

林耕仁7日召開記者會時表示，吹哨者提供的內部資料顯示，從2020年3月高虹安剛擔任立委到同年的12月底，多名高虹安辦公室公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬元到7萬多元不等。

在支出方面，包含治裝費、委員洗頭、購買產品、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品、黑糖薑母茶、卸妝棉補充包，以及與民眾黨秘書長媒體餐敘等，甚至是購買新書「面試郭台銘」，以及職棒球票等，支出明細五花八門。

其中，還有兩筆支出，分別是8萬元及8萬8000元，名目為「給某位英文名J開頭的助理」，而根據留存的領據，是李姓前助理領走現金，一次為8萬8000元、一次是8萬元，總共是16萬8000元。根據統計，公費助理一共上繳87萬5,861元。

對此，溫朗東8日翻出公督盟的資料，質疑高虹安說謊，因為公督盟發問卷給每一位立委，其中有個問題是「助理每周平均工時」，高虹安填40小時，也就是每周5天，每天8小時，沒有加班的意思，不過「沒有加班？那助理加班上繳的87萬5861元怎麼來的？」

▼立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

