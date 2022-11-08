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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他預言蔣萬安會在「適當時機」辭立委　外溢效果將擴散全台選情

▲▼蔣萬安受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日傳出國民黨台北市長候選人蔣萬安可能辭去立委一職，前立委徐永明8日在網路節目《新聞不芹菜》分析，辭立委議題感覺像是蔣萬安陣營所拋出，因為民進黨很多立委參選，不敢要求其他人辭職，所以蔣萬安可能已經有心理準備要辭職，且如果蔣在辯論會當下宣佈也是個好時機。

談到蔣萬安是否辭立委一事，徐永明分析，辭立委議題感覺像是蔣萬安陣營所拋出，因為民進黨很多立委參選，不敢要求其他人辭職，所以蔣萬安可能已經有心理準備要辭職，且如果蔣在辯論會當下宣佈也是個好時機。

徐永明認為，蔣萬安如果辭職，將會對各黨帶有立委身分參選的候選人產生衝擊，例如國民黨南投縣長候選人許淑華、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應、台中市長候選人蔡其昌等，「且如果民進黨不隨蔣萬安起舞，那國民黨就可以說綠營對選情沒信心，所以蔣萬安應該會挑適當時機請辭，後續影響也會很大。」

徐永明指出，影響年底台北市長選情有2因素，第一，年輕人投票率會影響到黃珊珊，所以黃陣營要努力催票；第二，蔣萬安辭立委會是最後一波震撼彈，而民進黨則是會努力鞏固基本盤，如同先前的四大公投一樣。

對於台北市長電視辯論會藍綠白候選人表現，徐永明認為，蔣萬安因民調較高，所以表現較為保守；黃珊珊應該大開大闔，藉由辯論會拚翻轉，可惜並未成功；而陳時中表現四平八穩，但應展現積極度，避免採取防禦式的姿態。

徐永明分析，國民黨候選人蔣萬安在被問到兩岸統獨問題時，可以發現他已經準備好，甚至喊出「綠共一家親」，顯然國民黨在蔣萬安這代，面對兩岸問題時搞不好可以反守為攻，但也因為目前民調較高，所以表現較為保守。

徐永明表示，而黃珊珊在市政方面比蔣萬安、陳時中好，也比較少看稿，不過在提出限電議題時，黃珊珊應該繼續追問，把焦點營造出來，這點沒有做比較可惜，且黃珊珊支持者年輕人較多，本來希望可以靠辯論翻轉支持度，但最後結果應該對基本盤影響不大，未來要思考如何擴張。

徐永明認為，黃珊珊現在有點現任者包袱，但其實黃的從政背景比台北市長柯文哲資深，所以應該要大開大闔，而現在回頭看，可能當初早點辭去副市長職務較好，就像陳時中，如果在防疫上半場辭職，表現也一定會比現在好，這次辯論會很可惜，原本以為黃珊珊可以扭轉，但並沒有做到，因為其他兩位候選人感覺是為了選市長才辯論，若不參加會交代不過去，所以現在黃珊珊要努力在下個機會拚翻轉。

至於陳時中，徐永明說，陳時中表現讓很多人說，還是前總統陳水扁選台北市時表現比較好，但整體表現還算四平八穩，不過應該提出數據來說自己防疫表現，同時展現出積極度，避免採取防禦式的姿態。

對於選戰狀況，徐永明說，根據最近民調顯示，蔡英文支持度雖然高，但綠營其他縣市候選人的年輕支持度沒有催出來，且投票率低，基本盤可能就開不出來，而黃珊珊則會希望投票率拉高。徐表示，最後北市的第三名還是會維持一定的選票，因為現在大家逐漸會投自己想投的人，而不考慮棄保，跟過往宋楚瑜與王建煊競選市長時的情況不同。

至於陳時中跟蔣萬安差距是否緊繃？徐永明認為，綠營應該會把陳時中跟蔣萬安的差距當作「期望值」，就算最後陳時中沒有勝選，差距也不能太大，因為會進而影響到議員的盤勢，不過目前陳時中的相關爭議花絮，也是會影響到選情。

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