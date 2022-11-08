3Q哥陪王宣貿掃街　陳柏惟：力薦認真熱情的政治新人

▲前立委陳柏惟「3Q哥」和柳營農會總幹事陳右欣，陪同台南市第一選區，綽號「安全帽」的市議員候選人王宣貿，前往柳營代天院參拜，陳、王2人隨即在大新營地區掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第一選區（新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁）綽號「安全帽」的市議員候選人王宣貿，8日上午在前立委陳柏惟「3Q哥」和柳營農會總幹事陳右欣陪同下，前往柳營代天院參拜，2人隨即在大新營地區掃街，民眾驚見「3Q哥」站在宣傳車上十分開心。

陳柏惟說，他會幫王宣貿輔選，是因王宣貿是一位對政治相當熱情的政治新人，過去８年都在基層服務，也是中正大學政研所畢業，是一位難得的人選，年底選舉鄉親一定全力支持他。

陳柏惟與王宣貿2人交情不錯，陳柏惟在台中苦行時，當時擔任立委蔡易餘辦公室主任的王宣貿，特地從趕到台中陪同3Q哥苦行1周，2人因而建立革命情感，這次王宣貿回台南參選市議員，陳柏惟也不斷鼓勵王宣貿堅持參政理念，努力打拼。

2人在掃街後，隨後又趕到鹽水武廟參拜，並和武廟管理人林益仁閒話家常，陳柏惟說，他是今生第一次來到台南鹽水，鹽水除蜂炮相當有名氣外，鹽水意麵也相當出名，全省各地有很賣鹽水意麵的麵攤。陳柏惟好奇地向林益仁詢問「鹽水意麵為何叫『意麵』？」，經林益仁解釋，才知原來師傅在製麵過程中，用手不斷用力搓揉『意麵』時，會發出「一」的聲音，所以後來鹽水人，才把它叫成『意麵』。

在輔選過程中，一向喜好品嚐地方美食的陳柏惟，在武廟參拜結束後，他又在王宣貿的陪同下，還特地前往鹽水市區品嚐鹽水意麵，第一次到鹽水品嚐在地意麵的陳柏惟，沒吃幾口，陳就說「我若是鹽水在地人，一定天天來吃鹽水意麵」，陳柏惟一口氣叫老闆煮2碗給他吃，並拜託老闆教他如何正確烹煮鹽水意麵，同時外帶一箱鹽水意麵，準備回到台中自已烹煮好好享用。