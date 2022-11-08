第二次高中英聽測驗明起報名　大考中心擬調整考試防疫規範

▲今年第一次英聽測驗首度開放確診考生應考，圖為居護暨隔離考生入場，但第二次考試將會調整。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中英語聽力測驗第二次考試，預計在12月10日（周六）舉辦，主辦單位、大考中心表示，報名時間從明（9日）起到下周二（15日為止），考生若未在規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費並不得參加考試，而隨疫情趨緩，第二次測驗防疫措施也將調整，提醒考生注意大考中心最新公告。

112學年第一次高中英聽測驗成績在上周四（3日）公布，最高級的A級有2萬936人，占21.94%寫下5年來新高，最低的F級為6217人，占比6.51％，而考生在五種題型當中，「簡短對話」近77%的得分率為最高，「短文聽解」得分率近63%則是最低。

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▲第二次高中英聽測驗明天開始報名。（圖／記者湯興漢攝）

第二次英聽測驗將在12月10日舉行，大考中心也在今天提醒，從明天起開始報名，下周二截止，而高中英聽測驗成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」等三項入學管道檢定項目。

今年第一次英聽測驗，因為疫情關係，首度開放確診（輕症/無症狀）及居家隔離考生應試，包含一般考（分）區及居護暨隔離考（分）區，共編制 37 個考區，73 個分區，考試當日共開啟 2983 個試場，當天包括614 位確診（輕症/無症狀）考生、76 名居家隔離考生到考。

不過，隨著近期確診人數趨緩，加上中央疫情指揮中心從昨天（7日）起開放確診者改採7+0隔離、公共場所取消強制量體溫與3劑令範圍縮小等措施，大考中心也表示，將視疫情變化，配合指揮中心防疫指引及教育部規範調整與進行試務安排，請考生及家長留意大考中心公告訊息。