9 .8萬人報名高中英聽今登場　首開放確診生應試「最後提醒看這」

▲首次高中英聽今天登場，今年首度開放確診學生應考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中英聽測驗第一次考試今（22日）登場，共有9.8萬餘人報考，今年英聽測驗首度開放輕症或無症狀確診及居隔考生，在居護與隔離試場應考，並在20縣市設置居護與隔離試場，大考中心提醒考生遵守防疫規定，並提醒今年最大變革為考試時間從45分鐘延長為50分鐘，預備時間從15分鐘縮短為10分鐘，請考生記得在答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

112學年首次高中英聽測驗今天舉行，主辦單位、大考中心表示，總計9萬8032人報名，包括集體報名9萬6223人，個別報名1809人，將在31個考區、50 個考(分)區、2841 個試場辦理。

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大考中心表示，今天英聽測驗分成上、下午場次，上午場從11時到12時，上午場從10時開始量體溫並開放考生入場，下午場考試時間為下午2時到3時，並從下午1時起開始量體溫，請考生盡早出門，並記得攜帶身份證等有效證件。

▲今年高中英聽首次開放確診考生應考。（圖／記者許敏溶翻攝）

受到新冠肺炎疫情影響，以及為了維護考生應試權益，大考中心經中央流行疫情指揮中心與教育部同意，今年首度開放確診（輕症或無症狀）及居家隔離考生在「居護暨隔離考（分）區」應考，並在20個縣市設置考場，和一般考生有所區隔，而一般考生則記得要全程配戴口罩，遵守相關防疫規定。

大考中心提醒，考試當天為確診（輕症或無症狀）及居家隔離考生，除了要攜帶「入場識別證」及「應試有效證件正本」外，務必攜帶「確診（輕症或無症狀）、居家隔離考生通報單」，並依通報單所示至指定「居護暨隔離考(分)區」試場應試。

▲▼高中英聽今登場，大考中心提醒考生，考試時間延長為50分鐘，並記得要簽名。（圖／許敏溶翻攝）

此外，大考中心指出，今年英聽考試最大變革，則是考試時間從45分鐘延長為50分鐘，預備時間從15分鐘縮短為10分鐘，請考生留意，另請考生記得在答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。