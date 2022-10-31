112學測明起至11／15報名　明年1／13~1／15考試

▲112大學學測明起至11月15日報名。（圖／大考中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年大學學測預計明年1月13日到15日登場，明天（1日）起到11月15日開放報名。大考中心提醒考生，未於規定期限內辦理報名及繳費者，即未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，且不得參加考試。

大考中心指出，高中三年級在學學生，一律經由就讀學校辦理集體報名；高中非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名，或個別網路報名。報名完成登錄後，可至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」或電話語音（02-23643677）查詢報名情形。

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大考中心表示，學測成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」與「分發入學」三項入學管道使用，此外，尚有其他入學管道或國外大學也使用學測成績，考生可留意相關招生資訊。

學測考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可

自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）：國語文綜合能力測驗（簡稱國綜），國文（二）：國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）。各科考試時間，國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

大考中心提醒，欲報考112學年度學測考生，務必詳閱考試簡章，有關學測重要試務訊息，可上大考中心網站查詢。





▲112學測各科考試時間。（圖／大考中心提供）

