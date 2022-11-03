高中英聽成績今寄發「開放上網查」　第2次考試9日起報名

▲高中英聽測驗成績單今天公布並寄發。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年高中英語聽力測驗第1次考試成績今（3日）公佈，成績通知單也在今天寄發，大考中心表示，今天上午9時起起，可到大考中心網站查詢成績，或以電話語音（02）2364-3677查詢，報名資料有填寫行動電話號碼考生，也會以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。

112學年第一次高中英聽成績單今天寄發，主辦單位、大考中心指出，集體報名考生，將寄交報名單位後轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔到各集體報名單位，個別報名則直接寄到考生通訊地址，若要查詢成績通知單寄發情形，集體報名者請洽集體報名單位，個別報名者則可致電大考中心（02）23661416轉608洽詢；若要申請補發成績通知單，則從自11月4日（五）起至11月8日（二）為止，逾期不予受理。

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大考中心提醒考生，今天上午公布成績，若對這次考試成績有疑義，請在今明兩天到大考中心網站的「112高中英語聽力試務專區」，註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請復查相關資料，考生得在期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將在11月8日（二）寄發。

此外，112學年第二次高中英聽測驗，將在12月10日舉行，報名時間則從11月9日到15日，提醒考生注意。

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