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確定了！避免學測未簽名被扣分　教部：利用小卡逐桌提醒考生

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部表示，明年學測將製作卡片，由監考老師提醒考生要簽名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，事件讓社會炸鍋，大考中心曾在7月份表示，研議製作「提醒考生簽名」小卡提醒考生簽名，教育部高教司長朱俊彰今（2日）在立法院表示，確定明年學測考試時，將由大考中心製作卡片，由監考老師拿著卡片逐桌提醒考生並看著考生簽名，透過這方式，確保考生只要願意就一定會簽名，避免未簽名而被扣分。

今年學測首度新增「確認後考生簽名欄」，但高達5766人次的考生未依規定簽名被扣一級分，約佔0.84%，事件讓社會炸鍋，而在今年在大考中心加強宣傳下，今年分科測驗僅有260卷次未簽名被扣一級分，比率約0.25%。

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今天立法院教委會審查教育部預算，立委林奕華提案，認為111年測未簽名達5766人次，由於學測成績牽涉到申請入學與分發入學權益，學測試卷未簽名被扣分影響考生權益，明年學測將在1月13至15日舉行，要求教育部應該持續強化相關宣導，維護考生權益。

對於立委要求，教育部高教司長朱俊彰表示，針對學測要簽名，大考中心除了宣導之外，明年學測舉辦時，監考老師會逐桌的看考生有沒有簽名，有簽名就跳過，若發現考生沒有簽名，會遞一張提醒考生簽名的卡片來提醒考生，並看著考生簽名，透過這方式，確保考生只要願意就一定會簽名。

事實上，今年7月時，大考中心主任周兆民就曾表示，研議製作一張「提醒考生簽名」小卡，在考試時由監試人員，以不出聲及不干擾考生方式，逐桌「無聲」提醒每位考生要簽名，朱俊彰今天說明，則是確定該措施明年學測一定實施。

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學測未簽名教育部大考中心小卡

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