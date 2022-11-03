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高中英聽成績出爐「2萬人拿A級」　大考中心：短文聽解考生較弱

▲▼高中英聽測驗。（圖／記者湯興漢攝）

▲高中英聽測驗成績單今天公布並寄發，最高級的A級有2萬936人。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年高中英語聽力測驗第1次考試成績今（3日）公佈，成績通知單也在今天寄發，大考中心表示，今年英聽首試4個等級成績，最高級的A級有2萬936人，占21.94%寫下5年來新高，最低的F級為6217人，占比6.51％，而考生在五種題型當中，「簡短對話」近77%的得分率為最高，「短文聽解」得分率近63%則是最低。

112學年第一次高中英聽成績單今天寄發，主辦單位、大考中心試務召集人沈清嵩指出，今年共有9萬8032人報考，開放確診（輕症/無症狀）及居家隔離考生應試，包含一般考（分）區及居護暨隔離考（分）區，共編制 37 個考區，73 個分區，考試當日計開啟 2983 個試場，當天包括614 位確診（輕症/無症狀）考生、76 名居家隔離考生到考。

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▲▼今年英聽測驗首度開放確診考生應考，圖為居護暨隔離考生入場。（圖／大考中心提供）

▲今年英聽測驗首度開放確診考生應考，圖為居護暨隔離考生入場。（圖／大考中心提供）

根據大考中心統計資料，今年英聽首試共有 9萬8032人報名，到考人數則是9萬5438人，缺考 1297 人，缺考率 2.61%，較去年同場次增加 0.60%，而成績分為四個等級，A級共有2萬936人，佔考生比率為21.94%、B級則有3萬6399人，佔38.14%，C級則有3萬1886人，佔33.41%，而F級則有6217人，佔比為 6.51%。

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等五種題型，大考中心表示，每一種題型配分相同，整體來說，首次英聽測驗考試，所有考生在簡短對話得分率近77%，圖片聽解得分率約73%，長篇聽解得分率約70%，對答得分率約66%，而短文聽解得分率最低，接近63%。

沈清嵩指出，首次英聽測驗試場違規共計 814 件，較上學年度 1016 件減少202件，但今年考生也比去年少了約2400人，其中仍以未攜帶應試有效證件正本爲違規案件最大宗，共計 747 件，而緊接著就是學測，提醒考生到時候應考要記得攜帶有效證件。

大考中心也提醒考生，今天上午公布成績，若對這次考試成績有疑義，請在今、明（4日）兩天到大考中心網站的「112高中英語聽力試務專區」，註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請復查相關資料，考生得在期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將在11月8日（二）寄發；另112學年第二次高中英聽測驗，將在12月10日舉行，報名時間則從11月9日到15日，提醒考生注意。

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