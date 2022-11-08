交通局開單員「工時13小時」壓力大崩潰投訴！　王正怒：帶頭壓榨

▲開單員向王正投訴。（圖／翻攝自王正FB）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉進入倒數階段，新北市第8選區有17人搶席市議員寶位，勞動黨王正聆聽民眾的意見，日前站街口拜票時，有位交通局外包廠商聘用的開單員向他投訴，上班時間從早上7時到晚上8時，工時長達13小時，雖然有給加班費，但是長期過著工時長的生活，已感到身心俱疲，王正聽了心疼，並承諾會要求市府全面清查。

自稱是「上班族代言人」的王正，昨（7）日早上站街口拜票時，有位交通局外包廠商聘用的開單員向他投訴，工作時間從早上7時一路到晚上8時，「工時竟然長達13小時」，即使8小時之外以加班費計算，仍超過勞基法規定，工時最多不能超過12小時，雖然該名開單員每月薪資超過3萬元，「但基本上是以長工時嚴重過勞所換來的」。

王正聽完後氣炸，「新北市政府根本就是帶頭壓榨外包員工」，承諾之後進到議會，將要求市府全面清查所有外包廠商，「凡有工時過長、薪資過低、勞保高薪低報、職安風險過高等問題，必須讓廠商全部賠償勞工，並且要限期改進！」

▲公車電子智慧站牌，一眼就能知道公車到站時間。（圖／翻攝自江怡臻FB）

另外，國民黨候選人江怡臻成功爭取到「公車電子智慧站牌」，表示收到不少陳請，希望可以在不同地點設置智慧站牌，如此一來，能精準掌握公車到站時間，對於不太會用APP的人來說非常便利。

江怡臻也趁著現場會勘時，一併檢視候車環境，包括候車亭椅子高低、路線資訊清晰度、是否足以擋風避雨等等，希望新北大眾運輸越來越好，不僅出門方便，也可以更環保減碳。

▲吃完這碗，一整天的疲勞都沒了。（圖／翻攝自曾進益FB）

然而，昨日剛好是24節氣中的立冬，民進黨候選人曾進益早上5時就起床，一路趕行程到晚上10時才回到總部，貼心的志工媽媽看到滿臉倦容的團隊便說「你們一定還沒吃厚，今天立冬，愛補一下啦」，馬上送上自製枸杞麻油雞，加料糯米、玉米和豬血糕，滿滿一大碗，「吃完暖胃更暖心，一身的疲勞瞬間消失，立馬滿血回歸」。

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