陳時中競總：蔣萬安「打人喊救人」　切割徐巧芯裝被害者

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前影射民進黨台北市長候選人陳時中在餐敘後向友人伸出「鹹豬手」，但國民黨台北市長候選人蔣萬安事後回應，不願對照片內容多做文章，被指切割徐巧芯。對此，陳時中競總發言人林楚茵9日表示，蔣萬安的治理原則就是鴕鳥心態，「第一切割，第二打人喊救人」，至今還沒有對受害者道歉。

林楚茵今天表示，蔣萬安的治理原則就是鴕鳥心態，第一切割，第二打人喊救人，昨天他上電視節目受訪，針對偷拍陳時中照片事件，第一時間依然是先切割、先跑再說。她質疑，蔣萬安過去幫徐巧芯站台、宣傳，結果現在徐巧芯被藍綠圍剿，蔣萬安也不想幫她扛責道歉，沒事好隊友，出事裝不熟，「一切萬安啊！」

林楚茵表示，蔣萬安專業的「有功自己攬，有過別人擔」也不計其數了，例如他面對競選團隊成員擔任一帶一路協會理事選擇切割，對於徐巧芯違反個資公布陳時中競總幕僚名單選擇切割，對於競選發言人、立委李德維說牙醫不是醫生也選擇切割。

林楚茵批評，「這次一刀切割不夠，蔣萬安還要打人喊救人，說自己可能也有被跟拍」，事發至今，蔣萬安還沒對受害者道歉，還要營造被害人形象漂白，這是告訴市民，未來他治理台北的方針就是隨時可以切割團隊，而且就算出錯了，他也是被害者。

競選總部總幹事吳思瑤則在競總記者會後受訪回應，蔣萬安到現在都沒有說明自己到底是幫兇還是主謀，至於徐巧芯因為選舉走火入魔，甚至用更尖酸刻薄的言語為自己脫罪，這不值得鼓勵，選民會做最終的決定和判斷。

另有媒體關注，徐巧芯近日爆料陳時中參加聚會包廂一晚低消要價新台幣8萬元起跳，但蔣萬安後也被披露，先前參加晚宴當晚吃了超過5萬元？吳思瑤說，刮別人的鬍子之前，希望先刮自己的，請蔣萬安自己講清楚，而且陳時中那場餐會應該有20多個人，大家可以算一算。