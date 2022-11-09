蔣萬安要恢復Youbike前30分鐘免費　黃珊珊怒斥：草包政策

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安在8日播出的專訪中提到，若當選，上任後擬恢復Youbike前30分鐘免費的優惠，引發討論。對此，前台北市副市長、無黨籍候選人黃珊珊說，若再恢復原來的方式大概要5億，這個城市已經進步了8年，怎麼會有人想走回頭路？直言不想說蔣萬安是草包，「但這個政見就是草包」。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊「。（資料照／記者袁茵攝）

針對蔣萬安拋出要恢復Youbike前30分鐘免費的優惠，黃珊珊說，不想說蔣萬安完全不了解台北市Youbike的政策來源，也許他去看一看前因後果，就不會這樣說了。

黃珊珊說明，當時Youbike前半小時免費是因為草創時期必須要鼓勵，後來很多民眾開始去運用這個空窗期，每半個小時就去換車，一天換好幾次不同的車，造成使用的浪費，「所以5元是希望大家能珍惜，如果再恢復原來的方式的話大概要5億左右」。

「重點在於，這個城市已經進步了8年，怎麼會有人想要退步到當年的，8年前的回頭路呢？」黃珊珊說，不能說蔣萬安對這個完全不了解，但至少要去研究一下，台北市的進步不是用撒幣再走回頭路，台北市民好不容易都可以接受這樣的方式，而且行之有年，大家也養成對Youbike的珍惜。

黃珊珊直言，若要再發補助，可能會造成回到8年前這種不知所云的方式，那個是草創階段，跟現在完全不一樣，「我不想說他是草包，但這個政見就是草包」。

另外，黃珊珊說，未來局處長遴選採取ivoting方式是要集眾人智慧，「相信我絕對不是獨斷獨行，包括很多局處，我們都會採取各種不同的方式來遴選人才，不會單一由首長獨斷」。

黃珊珊說，未來ivoting用在會在特殊的幾個局處，譬如說像勞動局長，這是很優秀的方式，因為像當年遴選了賴香伶，還有很多的局處，我覺得都可以用這樣的方式。

▲黃珊珊走訪北投中繼市場。（圖／記者陳家祥攝）