徐榛蔚母雞帶小雞！掃街拜票全黨候選人跟著跑　民眾頻喊「凍蒜」

▲花蓮縣長徐榛蔚到果菜市場請託支持。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚8日清晨一大早在國民黨吉安鄉長游淑貞等人陪同下，到果菜市場請託拜票，徐榛蔚一路上感謝攤商老闆、老闆娘，在忙碌的同時，放下手邊的工作，有人送上菜頭祝福好彩頭，有人貼心送上國旗設計的毛帽，鼓勵支持之外，也暖心提醒徐榛蔚注意保暖。徐榛蔚表示，透過徒步與民眾面對面接觸的方式，才能感受最直接的民意，發現最基層的需求，這就是「榛愛花蓮」的競選主軸。

▲徐臻蔚全程徒步，用最直接的方式感受支持者溫度，所到之處，凍蒜聲、掌聲接連不斷。



徐榛蔚8日從清晨開始掃街拜票行程，包含吉安鄉果菜市場、仁里市場、慶豐市場，以及下午到花蓮市中正路中山路商圈，全程採徒步方式，一步一腳印，用最直接的方式感受支持者溫度，展現出擔任縣長以來堅持與鄉親家人站在一起，所到之處，凍蒜聲、掌聲接連不斷，掃街活動也有許多同黨候選人、地方社團幹部及眾多志工陪同一起掃街拜票。

▲徐榛蔚同黨候選人陪同一起掃街拜票。



徐榛蔚任內推動多項照護措施，新增148處銀髮社會福利據點，累積365處，根據花蓮縣政府公開資料，截至今年6月統計資料，新長照服務覆蓋率突破85.89%，首次提升為全國第一。

▲支持民眾送上菜頭祝福好彩頭。



掃街行程中，許多支持者的溫暖支持，就是徐榛蔚這幾年來努力的動力，她懇託花蓮鄉親，選戰進入倒數階段，互相拉票，除了縣長，也讓國民黨這些好的候選人，能夠通通當選，一同齊心為花蓮縣民幸福努力。