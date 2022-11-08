記者陳家祥／台北報導

國民黨議員徐巧芯近來發布多張照片，指民進黨台北市長候選人陳時中於一場餐敘後「伸出鹹豬手」，陳競總反擊是不實抹黑，引來各界關注。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊8日說，辦公室很早就收到同個爆料，但認為沒有操作必要，「藍綠惡鬥不需要搞這種花樣，沒必要」。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



針對徐巧芯猛打陳時中摟女伸鹹豬手，陳否認並痛批選舉抹黑外，連女主角都出來道歉，黃珊珊說，就是活生生的藍綠惡鬥實境秀，一個滿單純的事件被故意用這樣的操作，「這個女性被人家拍已經很生氣了，還要道歉？我覺得身為女性我覺得這很不值得」。

黃珊珊說，這件事被人家拿出來說嘴，「我覺得這件事情就回歸事情的本質，不需要再用政治操作，我覺得藍綠惡鬥不需要搞這種花樣，沒必要」。

至於畫面流出後，比較近似攙扶，徐巧芯是否有看圖說故事嫌疑？黃珊珊表示，這件事情他們辦公室很早就收到了，「翟本喬（黃珊珊競總策略長）很早就收到了，但是我們沒有認為這有任何操作的必要」。

媒體追問，身為女性政治人物，跑行程難免遇到熱情支持者靠比較近，要如何防範？黃珊珊說，她已經參選20幾年，這些經驗應該都很豐富了，也不太有人會這樣做，台灣現在的選民水準都很高，「所以有的話，我們其實就會很巧妙地，其實你就是很大方，他也會不好意思，我覺得光天化日大概沒有什麼人敢亂鹹豬手這種事」。