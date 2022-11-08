　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中遭抹黑伸鹹豬手　黃珊珊曝收到爆料選擇不操作、批藍綠惡鬥

記者陳家祥／台北報導

國民黨議員徐巧芯近來發布多張照片，指民進黨台北市長候選人陳時中於一場餐敘後「伸出鹹豬手」，陳競總反擊是不實抹黑，引來各界關注。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊8日說，辦公室很早就收到同個爆料，但認為沒有操作必要，「藍綠惡鬥不需要搞這種花樣，沒必要」。

▲▼無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

針對徐巧芯猛打陳時中摟女伸鹹豬手，陳否認並痛批選舉抹黑外，連女主角都出來道歉，黃珊珊說，就是活生生的藍綠惡鬥實境秀，一個滿單純的事件被故意用這樣的操作，「這個女性被人家拍已經很生氣了，還要道歉？我覺得身為女性我覺得這很不值得」。

黃珊珊說，這件事被人家拿出來說嘴，「我覺得這件事情就回歸事情的本質，不需要再用政治操作，我覺得藍綠惡鬥不需要搞這種花樣，沒必要」。

至於畫面流出後，比較近似攙扶，徐巧芯是否有看圖說故事嫌疑？黃珊珊表示，這件事情他們辦公室很早就收到了，「翟本喬（黃珊珊競總策略長）很早就收到了，但是我們沒有認為這有任何操作的必要」。

媒體追問，身為女性政治人物，跑行程難免遇到熱情支持者靠比較近，要如何防範？黃珊珊說，她已經參選20幾年，這些經驗應該都很豐富了，也不太有人會這樣做，台灣現在的選民水準都很高，「所以有的話，我們其實就會很巧妙地，其實你就是很大方，他也會不好意思，我覺得光天化日大概沒有什麼人敢亂鹹豬手這種事」。

▲▼無黨籍台北市長候選人黃珊珊走訪南京公寓市場拜票。（圖／記者陳家祥攝）

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄連開15槍都朝駕駛座轟　BMW駕駛頭部中彈卡腦搶救
獨／單親媽過馬路遭輾斃！辛酸背景曝　兩地兼差獨養9歲兒
女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑　她感動讚：太
幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」曝步驟：2分鐘搞定
店租不降反漲！　天母30年金石堂確定熄燈
高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」　赴調查局也喊卡
快訊／「唐寶寶最可怕一夜」傳單誰發的？　真相曝光
32人深夜車聚有夠吵！台中警大膽用槍上膛壓制　路人狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

陳時中嗆「蔣做立委沒功能」　蔣萬安：他緊張才會胡言亂語

選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

王定宇：高虹安該擔心案情不是選情　別牽拖國家機器

綠推首都圈1200交通月票　黃珊珊嗆：北市推的時候中央有補助？

管碧玲曝「醫界看不下去了」　批蔣萬安踐踏無辜公務員

陳時中嗆「蔣做立委沒功能」　蔣萬安：他緊張才會胡言亂語

選舉多做溫情訴求　黃珊珊：我不會故意哽咽或示弱

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

自家透天騎樓停車「1個月突被檢舉1300次」　警也傻眼！屋主嗆變態

綠推首都圈1200月票　柯文哲酸「亂開支票」：認為南部穩贏就不補助？

血月奇景今晚再現！　鄭明典PO一圖曝「中部以北賞月食機率低」

阿虎驚爆負債百萬「預支一年薪水」！　引發財務危機原因曝

「高虹安不是壞人」 ！林耕仁與這2人密談達共識　強調黨中央無施壓

無號誌路口大執法　屏東警籲用路人行經路口減速慢行

女遭騙囚旅館帳戶被拿走　警逮9嫌赫見2詐團「一起行動」

王必勝鬆口高端EUA專家背景　蔣萬安嗆「擠牙膏式的公布」：無法服眾

警政署證實陳檡文見黑道未經核准　黃國昌批：法務部、監院快醒醒！

4YouTuber減肥「瘦了一圈」！0負評正妹被點名狂讚：模範對象

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

政治熱門新聞

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

陳時中牽人妻　街訪民眾好奇1問題

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

人妻道歉　陳時中：愧疚大可不必

高虹安遭控小金庫發票明細曝　3人吃掉9900元

陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

林楚茵控像白色恐怖　徐巧芯1句嗆

最熱新聞聲量出爐！　陳時中被2女擠下去

曹興誠：蔣萬安打雜的沒資格碰案件

快訊／喊話徐巧芯「選舉要有人性」　陳時中曝太太有所不滿

陳時中坦率：基本交際應酬禮貌

蔣該辭？陳時中：反正他沒什麼功能

更多熱門

相關新聞

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

民進黨北北基桃候選人推「1200月票」　蔣萬安：我很早就提出來

民進黨8日舉行北北基桃市長候選人共同政見記者會，宣布將推動每月新台幣1200元的「首都通交通月票」。對此，國民黨候選人蔣萬安今表示，多元方案、擴大方案，他很早就提出來，民進黨現在也用這樣的政策，表示這個政策是好的政策。

高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」

高虹安鬆口氣？林耕仁休兵稱「不要以訟止謗」

高虹安赴立院避談助理費風波　僅回兩字便快步離開

高虹安赴立院避談助理費風波　僅回兩字便快步離開

找小黃貼廣告扯「冤大頭」案外案　林佳龍：查清楚

找小黃貼廣告扯「冤大頭」案外案　林佳龍：查清楚

高虹安捲助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

高虹安捲助理費「小金庫」風波　戰鬥藍、時代力量都不買單

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

3縣市大雨！今雨區擴大　下波變天降溫時間曝

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出

永和驚見「唐寶寶傳單」　網：要店家死？

快訊／高雄清晨驚傳槍響！　15槍瘋狂掃射車輛2人中彈

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

張愛雅大7歲尪「濃眉高壯」側臉曝光

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面