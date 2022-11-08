立委質詢蘇貞昌要求加速台東交通建設　爭取成立醫學中心

▲劉櫂豪質詢蘇院長加速台東交通建設，爭取台東成立醫學中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪委員8日於立法院施政總質詢，針對台東重大交通建設及未來發展願景，質詢行政院蘇貞昌院長，劉櫂豪強調台東的重大交通建設包含花東鐵路全線雙軌化、南迴鐵路雙軌化、以及省道的拓寬等，將對台東未來整體生活發生重大影響，因此應成立醫學中心，連結南向，來促進台東發展。

劉櫂豪指出，以台東醫療為例，交通建設預估將帶來人潮，而台東目前的醫療品質就應該要提升，我們需要提升台東成立醫學中心，同時醫學中心可以連結南向國家合作發展，協助培育相關人才，促進台東與南向國家的發展。除此之外，國防部因應國防需要，強化了志航基地演訓及維修軍機功能，未來也盼能考量國防量能增加時，考量在地的發展，增加就業的機會。

劉櫂豪另外針對917、918地震造成花東間鐵路中斷，台東對外交通的不便，顯示花東因地理位置環境的獨特性，造成對外交通的脆弱，交通部花東鐵路雙軌化，應考量災害應變的需求，提升設計規範，讓對交通的影響降到最低。另針對鐵路-公路接駁疏運，交通部應整合其他資源，例如國發會的接駁方案，提供旅客更便利的交通疏運。王國材部長允諾，將要求台鐵局提升設計規範，符合目前的最新要求，同時也將盤點目前所有老舊橋梁，補強結構，確保行車安全。而針對花東鐵路中斷，已督促台鐵加速修復，目前預計可於明年1月18日恢復通車，但安全考量先期仍會以慢速通過方式行駛。