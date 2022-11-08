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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「緊摟人妻」惹爭議　郭正亮分析：陳時中已經無所謂了

▲▼曹興誠 陳時中「幫阿中部長說幾句公道話!」記者會 鹹豬手事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市長候選人電視辯論會陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師牽手、摟肩照，陳時中第一時間受訪說，那是一個公開的場合，沒有所謂鹹豬手的問題，並酸徐巧芯蹭熱度、不道德。對此，民進黨前立委郭正亮分析，陳時中還理直氣壯，對於中間選民的選票，「他感覺就是無所謂了」。

郭正亮在《大新聞大爆掛》說，從辯論看的出來，陳時中已經做自己了，他可能在吃飯喝酒的場子就是這樣，可能不認為這是性騷擾，但個人對於私人空間本來就定義不一樣，後來社交場合多你就知道怎樣不妥，知道要了解對方感受，他也不是故意，就自然而然這樣。

郭正亮認為，如果在乎女性觀感，就應該出來做解釋，但陳時中感覺就是無所謂了，如果你去解釋代表你會在意中間選民，而他卻理直氣壯。

針對爭議，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，國民黨等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

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