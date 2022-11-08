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徐巧芯遭告發違反《選罷法》　「鹹豬手事件」意圖使陳時中不當選

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中伸出鹹豬手，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，對此，台北市議員候選人詹晉鑒8日下午到台北地檢署，告發徐巧芯未經仔細查證，就對陳時中做出不實指控，涉嫌違反《選罷法》的意圖使人不當選罪。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員候選人、律師詹晉鑒告發徐巧芯涉嫌違反《選罷法》。（圖／記者劉昌松攝）

徐巧芯6日起接連在臉書po出多張照片，指陳時中在1場餐敘後，與眾人走出餐廳的照片，並指「圖中女子是北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她（從圖上看滿大力的）、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去。」徐巧芯文末加註「白話文就是傳說中的 #鹹豬手啦。」

陳時中7日駁斥鹹豬手一說後，8日再指，「選舉也應該要有人性」，不要再做這種傷害人的事情，並指太太對於有人被無端影射「有所不滿」，陳時中競選辦公室也多次回應指照片是狗仔偷拍，不實抹黑。

對此，擁有律師資格的市議員候選人詹晉鑒表示，所謂的鹹豬手是指性騷擾行為，但所謂的性騷擾必須觸碰有性意涵的身體隱私部位，且須被觸碰的當事人有不舒服的感覺，需仔細查證才能指控是性騷擾，徐巧芯只不過拿出錄影以及翻拍照片，就影射伸出鹹豬手，與事實不符，涉嫌意圖使人不當選，因此決定提出告發。

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