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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

▲▼蔡英文 陳時中植福宮廟口開講。（圖／民進黨提供）

▲陳時中植福宮廟口開講。（資料照／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。對此，陳時中7日接受電視節目訪問時表示，國民黨市長候選人蔣萬安跟徐巧芯是「黑白郎君」，一個當黑臉，一個當白臉，所以蔣萬安切割徐巧芯；而老婆對這件事也只認為「選舉很黑」。

對於徐巧芯指控鹹豬手一事，陳時中表示，不要說選舉，連沒有選舉的時候，這都是沒有道德的，這兩位夫妻他都認識，大家當天是很高興在給他鼓勵，在沒有選舉之前的疫情期間，很多支持者都會緊握他的手，他都覺得很感動，「這是我可以堅強住的原因，支持者給我握手，都跟我說辛苦了，我常常很感動，我們有力量可以往前走」。

陳時中指出，這個時間點落在辯論完之後，而這個餐會又是上個月的事情，相信是蔣萬安的選情告急，必須用人格抹煞的方式，顯然正招沒用了就用奧步。

陳時中也透露，李醫師昨天晚上有打電話給陳時中的機要秘書，轉達造成困擾感到很不好意思。陳時中說，他也透過助理答覆，強調說這是支持跟鼓勵，覺得愧疚大可不必；他強調，哪有什麼互相抱歉，那是別人的不對，爆料者用這樣東西來影射，是沒有道德的。

至於陳時中的老婆有沒有生氣？陳時中先是大大嘆一口氣說，「太太說這選舉很黑」；他進一步指出，蔣萬安跟徐巧芯就是「黑白郎君」，一個做黑臉，一個做白臉，蔣萬安切割徐巧芯，但他們明明是一個團隊的。

此外，聯電創辦人曹興誠也表示，講這種話的人，投射她（指徐巧芯）心裡面黑暗跟污穢，這不值得一提，怎麼會把正常的畫面做污穢解讀，這反而是心裡面黑暗有鬼，污穢不值得一提

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